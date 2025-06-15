葛謨助理賀立寧閃辭 被爆曾任中資高層、隱瞞對中關係

賀立寧。(取自X@國王郡民主黨郡委員會)

紐約郵報（New York Post）14日報導，葛謨 （Andrew Cuomo）市長競選團隊的亞裔事務聯絡主任賀立寧（Lining "Larry" He）在其與中國官方背景企業的關係曝光後，於13日請辭。

據了解，賀立寧曾擔任中國國有企業「廣西北部灣投資集團有限公司」的資產管理部主任，並推動中國與加州、澳洲之間的經貿合作。

他於2013至2015年間擔任廣西北部灣投資石化有限公司董事長，該公司是中國石化合資企業，在其組織結構中設有中國共產黨 黨支部。

此外，賀立寧還曾被列為重慶一家顧問公司Penshare-Banyu Technology的合夥人。在紐約郵報與其聯繫後，該公司刪除了他在網站上的個人資料。

他還在美國經營一家名為星際企業（InterStellar Enterprise）的進口公司，專門從中國深圳運送塑膠瓶來美。他的妻子雷靜也於兩人搬到布魯克林 (布碌崙)後成立新公司，光是2024年5月就從中國進口了約8.5噸塑膠瓶。

然而，賀立寧在擔任紐約州眾議員寇頓（William Colton）幕僚長期間，卻未在財務申報文件中揭露上述任何商業關係。葛謨競選團隊並未說明他在被任命為聯絡主任前是否經過背景審查，只承認賀立寧確實未如實申報，並向紐約郵報提供了「已更正」的文件影像。

葛謨競選發言人表示，賀立寧是「社區中知名人物，工作表現良好」，並稱將他與中國共產黨掛鉤是「連坐指控」。

賀立寧否認與中共 或其統戰系統有任何關聯，表示他反對外國政府干預美國政治，並稱成為美國公民是「人生至高榮耀之一」；他承認與中國國企有接觸，但稱已於2015年離職，理由是「不喜歡官僚文化」。

然而，他與中共在美國活動的核心人物之一——布魯克林社區人士陳善莊（John Chan）也有往來。賀立寧曾於2024年10月出席中國國慶75周年活動，與被指為中共在紐約統戰關鍵人物的陳善莊同場。

人權研究者王亞秋指出，賀立寧的背景與接觸雖不足以構成確切間諜行為，但其在美國地方政界中迅速崛起，應引起警覺。

根據報導，賀立寧2016年從中國移居美國後，在雪城郊區購買一棟五房住宅，並於2018年創立進口公司；2023年底，他搬到布魯克林擔任寇頓的幕僚長，但直到2024年11月才在紐約市 完成選民登記，並簽字表示從未投票。不久後，他被國王郡民主黨任命為區黨部領袖，在數日後，他與妻子在Kings Highway購入一套83萬美元公寓。

2024年3月，賀立寧加入葛謨競選團隊，消息傳出令不少社區人士錯愕，有社區人士表示：「我在這裡20年，根本不知道他是哪裡冒出來的。」

司法部指出，過去已有與中共有關的個人滲透紐約政界的案例：2023年9月，一名前葛謨與州長霍楚（Kathy Hochul）的幕僚孫雯（Linda Sun）被控為未註冊的外國代理人；2024年2月，聯調局突襲搜查與陳善莊關係密切、任職紐約市長亞當斯（Eric Adams）辦公室的鄭祺蓉住所。

王亞秋說：「讓與中共有聯繫的人介入美國政治，不只是國安問題，更是人權問題。」她表示，紐約應是逃離中共壓迫者的庇護所，「政治人物在用人上應更加謹慎」。