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川普母校陷困境 紐約軍校10年內兩度賣給中國富豪

川普母校陷困境 紐約軍校10年內兩度賣給中國富豪

記者胡玉立／即時報導
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1964年，川普(左二)在紐約軍校的模樣。川普總統的高中母校紐約軍校因持續沒落，中國上海光華教育集團董事長魯育宗接手收購。(取自維基公有領域)
1964年，川普(左二)在紐約軍校的模樣。川普總統的高中母校紐約軍校因持續沒落，中國上海光華教育集團董事長魯育宗接手收購。(取自維基公有領域)

川普總統的高中母校紐約軍校（New York Military Academy）2015年曾因破產首度賣給中國買家莫天全；10年後，紐約軍校再次易主，接手收購的是總部位於中國上海的光華教育集團董事長魯育宗。這所持續沒落的學校，能否由第二位中國企業家重振旗鼓，備受關注 。

紐約軍校成立迄今136年，坐落在紐約州康沃爾郡（Cornwall） 小鎮，距離紐約市以北約90分鐘車程。該校與政府沒有任何關聯，但1月20日該校20多名學員曾在川普總統的鼓掌和微笑注目下，參與川普就職遊行活動。

華爾街日報報導，紐約軍校前途和其破損的百年老建築屋瓦一樣岌岌可危；該校目前僅有50名學員。但在2月康沃爾郡鎮議會會議上，當地人士得知該校已易主，新東家是現年56歲、在中國創辦一系列私校的教育家魯育宗（Lu Yuzong，英文名Allen Lu），他已提出整頓計畫，希望將學生人數最終增至1500人。據紐約軍校官網介紹，魯育宗目前擔任該校董事會主席。

魯育宗是第二位試圖扭轉紐約軍校前景的中國富豪。2015年，在中國經營知名「搜房」房地產網站的莫天全（Vincent Tianquan Mo），曾以非營利組織「自然保護研究中心」（Research Center on Natural Conservation）名義，用1580萬元收購該校，使其免於破產。

根據校方提交的最新稅務申報，莫天全收購該校八年後，紐約軍校累計負債780萬元。幾年前的申報文件顯示，疫情對招生和財務狀況造成影響。

華爾街日報報導，由於該校所有權結構複雜且不透明，涉及從中國到美國的資金流動，此時中國企業家將資金轉移出境可能面臨挑戰；美國的稅收和教育相關法規本身，也可能會讓問題更加複雜化。

魯育宗具中國復旦大學金融學博士學位，在中國擁有十多所私校，是經驗豐富的辦校者。魯育宗鮮少接受媒體採訪，2017年他曾向介紹復旦大學成功校友的雜誌表示，希望改革中國教育，為學生和家長提供公校以外的選擇。

川普曾在他的第一本書「交易的藝術」（Trump: The Art of the Deal）一書中提到，他13歲時，父親決定送他去紐約軍校，他在那裡「學到了紀律的重要性，以及如何將進取心轉化為成就」。

1964年，17歲的川普在紐約軍校的模樣。川普總統的高中母校紐約軍校因持續沒落，...
1964年，17歲的川普在紐約軍校的模樣。川普總統的高中母校紐約軍校因持續沒落，中國上海光華教育集團董事長魯育宗接手收購。(取自維基公有領域)

川普 華爾街 疫情

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