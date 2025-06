川普母校陷困境 紐約軍校10年內兩度賣給中國富豪

1964年,川普(左二)在紐約軍校的模樣。川普總統的高中母校紐約軍校因持續沒落,中國上海光華教育集團董事長魯育宗接手收購。(取自維基公有領域)

川普 總統的高中母校紐約軍校(New York Military Academy)2015年曾因破產首度賣給中國買家莫天全;10年後,紐約軍校再次易主,接手收購的是總部位於中國上海的光華教育集團董事長魯育宗。這所持續沒落的學校,能否由第二位中國企業家重振旗鼓,備受關注 。

紐約軍校成立迄今136年,坐落在紐約州康沃爾郡(Cornwall) 小鎮,距離紐約市以北約90分鐘車程。該校與政府沒有任何關聯,但1月20日該校20多名學員曾在川普總統的鼓掌和微笑注目下,參與川普就職遊行活動。

華爾街 日報報導,紐約軍校前途和其破損的百年老建築屋瓦一樣岌岌可危;該校目前僅有50名學員。但在2月康沃爾郡鎮議會會議上,當地人士得知該校已易主,新東家是現年56歲、在中國創辦一系列私校的教育家魯育宗(Lu Yuzong,英文名Allen Lu),他已提出整頓計畫,希望將學生人數最終增至1500人。據紐約軍校官網介紹,魯育宗目前擔任該校董事會主席。

魯育宗是第二位試圖扭轉紐約軍校前景的中國富豪。2015年,在中國經營知名「搜房」房地產網站的莫天全(Vincent Tianquan Mo),曾以非營利組織「自然保護研究中心」(Research Center on Natural Conservation)名義,用1580萬元收購該校,使其免於破產。

根據校方提交的最新稅務申報,莫天全收購該校八年後,紐約軍校累計負債780萬元。幾年前的申報文件顯示,疫情 對招生和財務狀況造成影響。

華爾街日報報導,由於該校所有權結構複雜且不透明,涉及從中國到美國的資金流動,此時中國企業家將資金轉移出境可能面臨挑戰;美國的稅收和教育相關法規本身,也可能會讓問題更加複雜化。

魯育宗具中國復旦大學金融學博士學位,在中國擁有十多所私校,是經驗豐富的辦校者。魯育宗鮮少接受媒體採訪,2017年他曾向介紹復旦大學成功校友的雜誌表示,希望改革中國教育,為學生和家長提供公校以外的選擇。