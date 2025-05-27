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2025曼哈頓懸日時程表來了…錯過今夏 再等大半年

世界新聞網馬雯婷╱即時報導
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2025年首次觀賞曼哈頓懸日的機會將出現在本周三與周四的傍晚。（美聯社）
2025年首次觀賞曼哈頓懸日的機會將出現在本周三與周四的傍晚。（美聯社）

每年有兩次，夕陽會精準對齊紐約曼哈頓的街道網格，為攝影愛好者帶來難得的機會，捕捉到壯麗迷人的城市夕陽美景。這一壯觀的天文現象被稱為「曼哈頓懸日（Manhattanhenge）」，通常會在每年5月和7月各出現兩天。

根據紐約ABC 7新聞報導，今年首次觀賞曼哈頓懸日的機會將出現在本周三與周四的傍晚。

根據美國自然歷史博物館（American Museum of Natural History）說明，曼哈頓懸日是當夕陽恰好與曼哈頓東西向街道對齊時出現的景象。夕陽的光輝在「由磚石與鋼鐵構成的城市峽谷間綻放，照亮整條街道，從南到北延伸而去」，壯觀非凡。

以下是今年曼哈頓懸日的觀賞日期與時間（均為美東時間）：

．半日落：5月28日（周三）晚上 8:13

．全日落：5月29日（周四）晚上 8:12

．全日落：7月11日（周五）晚上 8:20

．半日落：7月12日（周六）晚上 8:22

如果你不想錯過這難得的城市天文奇觀，以下是 AccuWeather 提供的一些觀賞與拍攝小建議：

1.提前查看天氣，及早卡位

曼哈頓懸日通常吸引大批民眾與攝影師湧入市中心，因此建議提前選定觀賞地點並注意當日天氣預報。

2.選擇視野開闊的街道

要觀賞曼哈頓懸日，需選擇能直接望見地平線的街道。紐約市公園局建議的觀賞街道包括：

．14街

．23街

．34街

．42街

．57街

另有兩處熱門觀賞地點：

．都鐸城高架橋（Tudor City Overpass）俯瞰街景的絕佳視角

．皇后區長島市的亨特角南公園（Hunter’s Point South Park）可遠眺曼哈頓天際線

3.攝影器材與設定準備

如想捕捉完美畫面，建議攜帶三腳架與高品質相機。設定方面，可採用高光圈值（如 F/16）來增強景深，並將 ISO 設為最低，以獲得最清晰的影像。

4.善用前景，增加畫面層次

嘗試在畫面中加入前景元素，例如欣賞夕陽的人影或街頭噴泉，可創造出剪影效果，讓畫面更具張力與藝術感。

曼哈頓 長島市 紐約市

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