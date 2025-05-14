隱瞞新型高收益儲蓄產品致老客戶「賺少了」 Capital One被控欺詐

第一資本銀行涉嫌故意誤導客戶，被紐約州檢察長起訴。（美聯社）

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)14日宣布起訴第一資本銀行(Capital One)及其旗下的金融公司，指控他們故意向老客戶隱瞞收益率更高的新存款產品，使部分存在信息差的客戶失去享受更高回報的機會。

根據訴狀，第一資本長期出售一種名為「360儲蓄」(360 Savings)的「高息」儲蓄產品，該產品承諾給客戶提供比普通銀行存款更高的利率 且收益行情「全美最佳」。2019年，該銀行又推出了一種名為「360優績儲蓄」(360 Permormance Savings)的全新高回報型儲蓄產品，隨著2022年通膨高企導致基準利率大增，「360優績」產品的回報率一度增加至4.35%。然而，第一資本卻將原有的「360儲蓄」利率凍結在0.3%，導致其產品回報率低於平均水準，違背了其最初的承諾。

訴狀表示，第一資本通過多種手段，盡可能將持有「360儲蓄」帳戶的客戶蒙在鼓裡，不僅在網站上隱瞞新舊兩款產品的收益率對比，還指示其員工，除非客戶主動詢問，否則不得向「360儲蓄」老客戶透露新產品的信息，並且僅允許新開戶的用戶享受廣告中承諾的高收益率。通過這些伎倆，該公司無形中剝奪了大量本該由客戶享受到的投資收益，使客戶經濟利益和知情權受損。

詹樂霞表示，由於複利效應，隨著時間的推移，即使最初承諾的年利率僅有微小的差異，最終的收益金額都會產生巨大差額。她舉例介紹，假如某位客戶2019年在「360儲蓄」帳戶中存入1萬元，五年後僅能獲得186元的利息收益；而如果這位客戶當時將資金存入「360優績」帳戶，五年後的收益將達到1090元。而不明就裡的老客戶錯失的這近九成收益，實際上被裝進了公司的腰包。

起訴書指，第一資本存在誤導客戶的責任，違反了州法，要求該公司返還因誤導客戶而非法獲得的利潤，並對其處以額外罰款。