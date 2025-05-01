家鄉特產恐斷炊？取消小額免稅政策 華人物流公司憂生意難做

美國2日開始取消小額免稅政策，位於紐約華社的華人物流公司擔心生意此後會不好做。(記者胡聲橋╱攝影)

4月初，總統川普簽署行政命令，取消從中國進口的低價商品的免稅待遇，這項命令將於5月2日起生效。在紐約華社從事美中物流的公司，尤其是代理從中國運往美國低價值包裹的公司，擔心今後生意不好做，華裔商家和民眾都心生憂慮。

董先生是布碌崙(布魯克林)8大道一家物流公司的業主，該公司的主要業務就是從中國運送航空包裹快遞至美國。董先生說，觀察過去一周，公司收到的包裹量比平時少一到二成，變化不是很大，但他擔心隨著小額免稅政策今日開始遭取消，客戶看到具體的規定後，給公司業務帶來的負面影響會日益增加。

董先生認為中國很多出口商現在都採取觀望態度，一方面想看美國政府出台的新關稅 細則後再決定下一步對策，另一方面覺得美中關稅戰目前形勢還不清晰，兩國尚待進一步談判，所以在目前150%關稅的情況下，中國出口商會選擇先不發貨，以觀其變。

馬先生在班森賀有一家快遞公司，和董先生不同，他的快遞公司主要經營從美國到中國的物流。馬先生認為，美國取消從中國進口的低價商品的免稅待遇，中國應該會採取對等的關稅政策。不過到目前為止，中國還沒有給出最後期限，也沒有出台具體的政策。

過去，代購占了美國到中國物流的很大比例，近幾年來，或許因為價格的關係，寄回中國的代購物品已經大大減少，很多代購商都去做別的生意了，馬先生認為，目前的關稅戰可能使代購行業雪上加霜。

班森賀華裔民眾李先生則說，他在中國的姐姐每年都會寄給他家鄉的特產，但得知小額免稅政策取消後，李先生意識到從家鄉寄來的特產也會被徵收150%的關稅，需要重新考慮，決定是否繼續讓姐姐從家鄉寄特產過來。