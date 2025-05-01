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紐約市政廳地鐵站致命刺殺 嫌犯投案被控過失殺人

記者劉梓祁╱紐約即時報導
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市政廳地鐵站致命刺殺，嫌犯投案被控過失殺人；圖為案發處。(記者劉梓祁╱攝影)
市政廳地鐵站致命刺殺，嫌犯投案被控過失殺人；圖為案發處。(記者劉梓祁╱攝影)

曼哈頓華埠旁的布碌崙(布魯克林)大橋—市政廳(Brooklyn Bridge–City Hall)地鐵站，上周在通勤高峰時段發生致命刺殺案，一名38歲男子被刺多刀而亡；而後，46歲的男嫌杜阿特(Luis Jose-Duarte)在30日投案被捕，並被以「過失殺人」(manslaughter)罪名提訊，但當庭否認指控。

警方指出，這是今年紐約地鐵發生的首宗凶殺案。案發於4月25日早高峰時段，行駛往下城的5號線列車行經布碌崙—市政廳站前，兩名男子疑因「踩到鞋子」的糾紛爆發爭執並迅速升級為肢體衝突。

根據刑事起訴書，當列車即將進站時，席地而坐的死者謝爾頓(John Sheldon)起身與杜阿特理論，杜阿特隨即揮刀刺向謝爾頓胸口至少一刀，隨後持疑似凶器衝出車廂。

隨後，謝爾頓緊跟至月台，雙方再度扭打，直至謝爾頓倒地失去意識。市警華埠五分局於上午8時30分許接獲報案趕抵，發現謝爾頓胸部多處刀傷，當場無意識。緊急醫護人員將其送往醫院，約一小時後宣告不治。

杜阿特行凶後逃離現場，五日後在30日前往五分局投案。他的辯護律師加伯(Glenn Garber)稱，杜阿特從事樓宇維修逾20年，是「勤奮工作的好父親」，並強調其在社區根基深厚，「期待為杜阿特爭取公正並證明清白」。

近期，市長亞當斯(Eric Adams)和大都會運輸署(MTA)主席利博(Janno Lieber) 屢次強調地鐵犯罪下降。同時，MTA亦因資金問題與聯邦政府陷入爭執，聯邦交通部長達菲(Sean Duffy) 屢以「無法無天、危險」批評紐約地鐵。

最新警局數據顯示，2025年首季地鐵重大犯罪較去年同期下降18%；截至4月27日，全地鐵系統犯罪整體下降近8%，僅近幾周略有回升。

紀錄顯示，死者謝爾頓有超過60次前科，曾於今年2月6日在賓州車站(1 Penn Plaza)附近被捕，當時他因兜售地鐵車票遭拒，追打路人並在被捕過程中動手毆警。

地鐵站 華埠 布碌崙

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