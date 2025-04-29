紐約地鐵欲引入AI技術防犯罪 引發隱私爭議

運輸部長達菲曾警告，若MTA不提出具體計畫解決地鐵中的犯罪與遊民問題，聯邦將凍結撥款。(記者范航瑜╱攝影)

大都會運輸署(MTA )首席安全官肯珀(Michael Kemper)日前表示，MTA計畫使用人工智慧(AI )技術來偵測地鐵月台上的「潛在異常或問題行為」。盡管MTA強調不會使用人臉識別，該消息一傳出仍引發隱私爭議。

肯珀指出，MTA正與AI公司合作，測試可分析即時監視影像的軟體，一旦發現「不理性行為」，便會自動通知警方，他形容這項技術為「預測式預防」，能在犯罪發生前辨識潛在嫌犯。MTA發言人多諾萬(Aaron Donovan)強調，該技術不會使用人臉辨識，其在聲明中表示，「MTA目前評估的技術是用來偵測行為，而非識別個人。」

刑事司法監察團體對此提出批評，紐約市民權聯盟(NYCLU)資深政策顧問哈里森(Justin Harrison)表示，使用「會出現偏見與錯誤率高」的AI技術來監控地鐵並出動警方，恐造成更多不平等的現象，甚至引發新問題。

這項AI監控計畫是州長霍楚(Kathy Hochul)與MTA在一連串無預警攻擊事件後，致力提升公共安全的一環。過去幾年地鐵發生多起乘客被推落軌道的意外，引發公眾關注。25日，曼哈頓華埠旁的布碌崙(布魯克林)大橋-市政廳(Brooklyn Bridge–City Hall)地鐵站 就發生了致命刺殺案，一名38歲男子在乘坐南行的5號線列車時與一名陌生男子發生衝突、被刺多刀，送醫後宣告不治。

此AI監控計畫的消息公布前約一個月，聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)曾警告，若MTA不提出具體計畫解決地鐵中的犯罪與遊民問題，聯邦將凍結撥款。然而市警數據顯示，地鐵內重大犯罪率已較新冠疫情前下降，攻擊事件仍有上升趨勢，今年首季地鐵重大犯罪同比下降18%，七年來首次未出現凶殺案。

市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)將降幅歸功於增派警員駐守車站與車廂，據悉霍楚29日公布的新財年州預算案中亦大幅強化地鐵與公共空間安全，州府將投入7700萬元讓每列夜間地鐵皆配置警力，加裝月台防護欄與LED燈照明。