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紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難

中央社紐約14日綜合外電報導
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圖為罹難者包括卡琳娜．葛洛夫父親麥可‧葛洛夫（Michael Groff，左一）醫生、卡琳娜．葛洛夫（Karenna Groff，左二）、她的母親塞尼（Joy Saini，右二）醫生及卡琳娜．葛洛夫的男友桑托羅（James Santoro，右一）。美聯社
圖為罹難者包括卡琳娜．葛洛夫父親麥可‧葛洛夫（Michael Groff，左一）醫生、卡琳娜．葛洛夫（Karenna Groff，左二）、她的母親塞尼（Joy Saini，右二）醫生及卡琳娜．葛洛夫的男友桑托羅（James Santoro，右一）。美聯社

美國紐約上州上周末發生私人飛機墜毀事件，導致機上6人全數死亡，罹難者包括葛洛夫一家4口，以及家庭成員的男女朋友，他們皆是高學歷菁英，是專業人士或具有名校背景。

▼收聽「紐約客談」：

路透及美聯社報導，根據當局及一名家屬，出事的是一架雙發動機三菱MU-2B型（Mitsubishi MU-2B）飛機，於當地時間12日中午12時15分墜毀在紐約上州科佩克（Copake）一片靠近麻州州界的泥地，機上所有人皆罹難。

根據昨天發布的家族聲明，罹難者包括卡琳娜．葛洛夫（Karenna Groff），她是前麻省理工學院（MIT）足球選手，曾獲2022年全美大學體育聯盟（NCAA）年度女性大獎。

其他罹難者還有她的神經科學家父親麥可‧葛洛夫（Michael Groff）醫生、她的婦女泌尿科醫生母親塞尼（Joy Saini）及她的手足傑瑞德‧葛洛夫（Jared Groff）。

傑瑞德‧葛洛夫2022年畢業於賓州史瓦摩爾學院（Swarthmore College），職業是律師助理，他的伴侶杜華德（Alexia Couyutas Duarte）也是罹難者之一，杜華德也畢業於史瓦摩爾學院，計畫今年秋天就讀哈佛法學院（Harvard Law School）。

最後一名死者是卡琳娜．葛洛夫的男友桑托羅（James Santoro），他也是近期畢業於麻省理工學院。

紐約上州 麻省理工學院 麻州

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