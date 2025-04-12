紐約法拉盛全福殯儀館二級大火 原因不明 暫無人傷

位於法拉盛北方大道134-35號的全福殯儀館12日發生一起火災。圖為現場消防員展開行動。（記者高雲兒/攝影）

12日下午4時30分許，位於法拉盛 北方大道134-35號的全福殯儀館發生一起二級火災。據悉，火警發生後，紐約市 消防局迅速出動，現場有十餘輛消防車與救護車參與救援行動。

大火造成北方大道至36大道路段交通完全堵塞。消防人員奮力搶救，火勢很快受到控制，至下午6時前基本撲滅。

現場可見殯儀館建築物內部被水浸透、損毀嚴重，幾近成為一片廢墟。初步報告顯示，火警為二級火警，暫無人員受傷。起火原因仍在進一步調查中。

影片來源：記者高雲兒/攝影