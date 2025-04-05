一言不合 紐約挺墮胎女子暴打反墮胎採訪者

在紐約市進行街訪的女子安陶(Savannah Craven Antao)，遭支持墮胎的受訪者以拳頭重擊臉部。(擷自YouTube@Her Patriot Voice)

一段今天在網路上流傳的影片顯示，一名在紐約市 布朗士區進行街訪的女性，遭支持墮胎 的受訪者以拳頭重擊臉部，血流滿面。

遇襲者是23歲的莎凡納‧卡文‧安陶(Savannah Craven Antao)，隸屬於反墮胎的倡議組織「生命行動」(Live Action)，當時她在哈林區街頭詢問一名女子是否願意受訪。

影片來源：YouTube@LiveActionFilms

女子一開始面露笑容說，「這是一個頻道嗎？」安陶說：「對，我們在做採訪。」對方回答：「好啊！」

但在兩人意見出現相左後，氣氛變得針鋒相對，安陶問：「那妳覺得應該要殺掉在寄養機構的孩子嗎？」

對方說：「為什麼不！否則誰來照顧他們？我想知道有多少孩子被領養後，遭到虐待或被猥褻，把他們當作奴隸使喚…」安陶說：「所以我們要殺掉身為受害者的他們嗎？」

兩人更就避孕議題唇槍舌戰，受訪女性說：「我應該有不要小孩的選擇權。」安陶說：「那就不要發生性行為啊。」受訪女性說：「青少年想要探索，想要享樂，他們也有權選擇…妳根本不懂有小孩的影響多麼大。」安陶回說：「又不是我說寄養或受虐的嬰兒該被殺掉。」

受訪女性聞言反擊：「那不是重點，我的意思是…」當她話說到一半，安陶想要接話，她突然朝安陶的臉部連出數拳，之後轉身走開，但仍回頭咒罵並比出中指。

安陶遇襲後倒地，她的額頭和眉毛流血，需要到醫院縫合傷口；她的先生表示已報警。