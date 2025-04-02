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華埠「祈福騙局」增 嫌犯跨國流竄難尋

記者劉梓祁／紐約即時報導
華埠五分局局長尼爾森(中)指出，華埠社區內的祈福騙局增多，犯罪者疑似是來自中國等海外地區的人。(記者劉梓祁／攝影)
華埠五分局局長尼爾森(中)指出，華埠社區內的祈福騙局增多，犯罪者疑似是來自中國等海外地區的人。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠紐約中華公所2日聯合市警五分局舉辦警民會議，向居民通報治安情況；警局指，社區犯罪率呈下降趨勢，但留意到「祈福騙局」增多，嫌犯疑似來自中國等海外地區，並在犯案後離開本國，呼籲民眾提高警惕。

五分局局長尼爾森(Craig Nilsen)依統計數據表示，截至3月30日的過去近一個月內，轄區內的七大主要罪案數量有所減少，共為78起、降幅為18%。當中，暴力攻擊和搶劫案各增一件，分別為20起和九起。

同時尼爾森發現，華埠社區內的「祈福騙局」有上升趨勢。此騙局聲稱受害者遭到詛咒或即將經歷厄運，並假藉幫助驅除災厄，行騙2萬至3萬元。尼爾森指，騙徒會稱這筆錢被「保管」在某個地方，以進行「祈福」儀式，然後要求受害者30天後再去取回，但屆時現金已消失無蹤。

目前，五分局已經接到至少四起報告，當局初步調查發現，嫌犯疑似來自中國或其他海外地區，在成功詐騙五到六人後便乘飛機離境，「他們一趟下來能騙到3、4萬元，金額非常可觀。可他們消失無蹤，我們目前也無法確定他們是否還在本地。」

此外，五分局仍在打擊長期存在於堅尼路(Canal St.)的仿冒奢侈品攤販，在過去近一個月內，相關抓捕為35次、查獲61批次的仿品，價值在200萬至500萬元之間。

尼爾森呼籲零售商家加入名為「AUROR」的計畫，透過數位監控與資訊分享平台，讓店家和警方能即時通報可疑情況並快速反應，降低竊盜和搶奪等犯罪風險。他說，「在發生搶劫時，我們能更迅速且準確地取得嫌犯的影像與描述，幫助辦案」，目前，五分局已指定兩名警員在社區內推廣此計畫。

針對去年9月在東百老匯(East Broadway)發生的閩籍華婦頭部中槍身亡案，第二名嫌犯貝爾(Joshua Bell)已於上月落網。盡管警方曾透露共有三名嫌犯，但尼爾森表示，案件已自此完結。

華埠 百老匯 曼哈頓

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