MTA50年來首重繪地鐵地圖 新版更清晰、強調無障礙車站設計

MTA在50年以來首度重繪地鐵地圖，強調新版地圖的設計簡明、突出無障礙設施。(大都會運輸署提供)

大都會運輸署(MTA )2日發布自1979年以來首次全新設計的地鐵 路線圖，新圖在保留以往特色的基礎上，採用更為簡潔明瞭的設計，透過鮮明的色彩和清晰的字體協助乘客規畫路線，同時標示出無障礙設施。

此次新地圖由MTA創意設計部門的地圖團隊設計，整體以粗線條、直線走向為主。MTA表示，新圖能使視覺焦點更易捕捉，也更適合數位介面。地圖也採用白色背景，搭配鮮明色塊、橫向文字以及黑色圓點，對視力或認知能力受限的乘客更友好。同時，設計團隊為提升文字的易讀性，大多使用了單行文字、利用空白區域以減少擁擠感。

MTA強調，新地圖標示了無障礙設施、轉乘資訊和安全提示，新增可引導至MTA官方網站的二維碼。目前，新版路線圖已率先在平日時段、深夜及周末的月台電子螢幕上亮相，不久後也會出現在R211新型車廂內，其餘車廂也將在未來數周內分階段更換。

另一方面，MTA也優化了電子資訊顯示系統的軟體設計，將即時資料更新的頻率提升至每五秒一次，以便乘客更快速地掌握列車實際到站時間。

「這是一個關鍵時刻，就像1979年我們開始著手修復地鐵系統一樣」，MTA主席利博(Janno Lieber)說道，他所指的是MTA首次推出設施升級計畫的前一年。正如當年一樣，紐約地鐵系統目前也被指需要新列車與基礎設施升級。然而，截至目前，州議會尚未完全資助此價值680億元的方案。

在上個月，MTA宣布自1993年起使用至今的MetroCard將於年底退役。同時，署方也正在地鐵閘門處安裝新式半月形擋板與鋸齒狀護欄以防逃票，月台邊緣則陸續設置金屬欄杆，以防止乘客跌落軌道。

MTA新版地鐵路線圖：https://www.mta.info/maps