聯邦法官「永久撤銷」亞當斯貪腐指控 司法部也不可再訴

聯邦法官何戴爾(Dale E. Ho)宣布永久撤銷針對紐約市長亞當斯(Eric Adams)的貪腐指控。（圖片來自於路透社）

聯邦法官何戴爾(Dale E. Ho)2日宣布永久撤銷針對紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)的貪腐指控；何戴爾稱，若司法部 (DOJ)保留日後重啟該案的權利，會使亞當斯受制於川普政府的政治壓力，因而決定永久撤銷該案、不可日後再訴。

約半年前，亞當斯因受賄、洗錢、非法接受競選資金等罪名遭紐約南區聯邦檢察官以起訴，使他成為了近代第一位遭聯邦起訴的在任紐約市長。本案原定今年4月21日開審，但在總統川普上任後，新的司法部於2月提出動議，希望撤銷針對亞當斯的指控，以免影響他配合聯邦的移民執法的行政能力。

司法部的撤銷動議引發了一眾檢察官的不滿，並導致多名檢察官辭職以示抗議。率先辭職的前曼哈頓代理聯邦檢察官薩松(Danielle Sassoon)指出，她認為以撤銷其案件、換取亞當斯配合川普移民政策的行為，足以構成通常被視作賄賂的交換條件(quid pro quo)。亞當斯曾通過律師否認這一點。

上月，聯邦法院指派的獨立法律顧問克萊門特(Paul Clement)向法官建議，應「徹底」撤銷司法部對紐約市長亞當斯的貪腐指控，以免紐約市受制於聯邦政府。他認為，若司法部保留重啟此案的權利，川普政府可能會利用再次起訴的威脅向亞當斯施壓，迫使他協助聯邦議程。

在長達78頁的判決書中，何戴爾也寫道，允許司法部保留重新提出指控的權利，「將無可避免地讓人覺得，市長的自由取決於他是否有能力執行政府的移民執法政策，也可能使他更會聽命於聯邦政府的要求，而不是他的選民的意願」。