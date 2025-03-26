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「同意之城」不同意 亞當斯興建公寓樓挨告掠奪土地

記者范航瑜╱紐約即時報導
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紐約同源會會長黃友興(Phil Wong)亦為原告之一。(記者范航瑜╱攝影)
紐約同源會會長黃友興(Phil Wong)亦為原告之一。(記者范航瑜╱攝影)

數十名市議員、華人居民及社區團體25日聯手提告，指控市長亞當斯(Eric Adams)的「同意之城」住房計畫是滿足開發商利益的土地掠奪行為，應予撤銷。控方代表同時於26日在市政廳前集會造勢。

這項訴訟共計60頁，於當日晚間提交至史泰登島高等法院。訴訟提到，市府與市議會在推動大規模分區變更時，忽視環境影響，倉促通過法案，違背了市府長期強調的「開放空間、空氣與採光、基礎設施承載能力及社區特質」政策，違反了基本環境法。

該訴訟由市議會「常識核心小組」(Common Sense Caucus)成員、各社區組織及多名議員共同提出，包括史泰登島聯邦眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)、皇后區市議員霍登(Robert Holden)。

紐約同源會會長黃友興(Phil Wong)亦為原告之一。黃友興在艾姆赫斯特(Elmhurst)擁有一棟三家庭住宅，已居住超過40年。「開發商正在收購整條街的房產，拆除獨棟住宅，改建為七、八層的公寓樓，這會摧毀我們的社區結構。」

黃友興強調，許多華人居民和他一樣，選擇在皇后區購房，正是因為這裡擁有一家庭或兩家庭住宅的社區環境，「門前門後都有草坪，適合我們一大家人居住。如果我們想住高樓大廈，我們會去曼哈頓或長島市，而不是留在這裡。」

據黃友興，華人居民眾多的皇后區東部，包括奧本代爾(Auburndale)及坎布爾高地(Cambria Heights)等獨棟住宅為主的社區，正面臨相同困境。「電線仍是架空式，風一大就停電，排水系統源於1950年代，稍遇大雨就淹水，市府甚至還沒有改善基礎建設，卻不斷推動高樓建設。」

「同意之城」計畫改革沿用數十年的城市法規，承諾在未來15年內增建8萬個住房單位，並放寬停車位規定，允許在商店樓上及地下室興建公寓。經過漫長談判，該計畫最終於去年12月以31比20的表決結果獲市議會通過。亞當斯稱，市府將「大膽推動紐約市史上最具住房支持性的法案。」

市議長歐德思(Adrienne Adams)承認該計畫不完美，但認為不能停滯不前。州長霍楚(Kathy Hochul)則表示，該計畫掃除了50年來阻礙住房建設的法律障礙，使州市府得以推動大規模興建。

皇后區第30選區現任市議員霍登(Robert Holden)現為保守派市議會常識...
皇后區第30選區現任市議員霍登(Robert Holden)現為保守派市議會常識核心小組(Common Sense Caucus)共同主席。(記者范航瑜╱攝影)
控方代表同時於26日在市政廳前集會造勢。(記者范航瑜╱攝影)
控方代表同時於26日在市政廳前集會造勢。(記者范航瑜╱攝影)

皇后區 華人 亞當斯

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