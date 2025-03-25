我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷人工作壓力大 年輕人爆買「褪黑素」助眠

曾性侵55女 加州最惡名昭彰強姦犯 現居此地

一張Uber收據就能讓犯罪者逍遙法外？ 紐約市五區檢察官籲改革

記者許君達／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約五區檢察官聯合發聲，籲州議會通過州長霍楚提出的「開示法」修正案。其中，曼哈頓檢察官白艾榮(圖中左一)、皇后區檢察官凱茲(圖中左二)和布碌崙檢察官蔣莎樂(圖中右一)現身說法，向公眾介紹了他們辦案過程中的秘辛，甚至達到「一張Uber收據不合規就能導致整個起訴案件被撤銷」的程度。圖為三名檢察官聚在曼哈頓參加公共活動。(記者許君達／攝影)
紐約五區檢察官聯合發聲，籲州議會通過州長霍楚提出的「開示法」修正案。其中，曼哈頓檢察官白艾榮(圖中左一)、皇后區檢察官凱茲(圖中左二)和布碌崙檢察官蔣莎樂(圖中右一)現身說法，向公眾介紹了他們辦案過程中的秘辛，甚至達到「一張Uber收據不合規就能導致整個起訴案件被撤銷」的程度。圖為三名檢察官聚在曼哈頓參加公共活動。(記者許君達／攝影)

為解決公共安全問題，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)將「開示法」(Discovery Law)的修正案加入正在談判的2026財年州預算案中，旨在推動修法。紐約市五區檢察官25日聯合發聲，聲援州長的提案並呼籲州議會盡快通過。檢察官指，現行「開示法」對檢控工作設置的要求過於苛刻，導致很多案件起訴失敗、犯罪者逍遙法外，甚至到了「一張Uber收據就能導致整起案件前功盡棄」的程度。

繼霍楚24日在州府奧伯尼會見家庭暴力倖存者和當地檢察官並為自己的「開示法」修正案造勢後，紐約的多家犯罪倖存者服務機構、社區組織和五區的地區檢察官也在曼哈頓聯合發聲，支持「開示法」修正，以便更有效地追究犯罪者的責任。其中曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)、布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)和皇后地區檢察官凱茲(Melinda Katz)親自到場現身說法、介紹現行「開示法」給他們造成的障礙，布朗士和史島地區檢察官則發布聲明表達支持。

紐約州現行的「開示法」2019年通過、2020年初生效，該法旨在保護被告的權益，但對檢察官的工作提出了較高的要求，包括必須在逮捕後的規定時間內決定起訴並主動提交完整的證據，以及提交的證據鏈必須嚴格遵守程序要求等，如果檢方未能滿足相關要求，則案件很可能被檢方主動或法庭判決撤銷。數據顯示，在新法生效後，紐約市的總體刑事案件撤訴率從2019年的42%上升至2024年的62%，增幅達48%。

專業人士反映，高撤訴率對累犯的鼓勵作用不可小覷。白艾榮表示，一個嫌犯的案底愈多，檢察官蒐集證據要花的時間就愈長，而在規定時間的束縛下，案件就更可能被撤銷，導致惡性循環。凱茲則指出，撤銷的案件依法將被封存，在未來的起訴中，即使嫌犯自己承認被捕過，檢方也不被允許再提起這些曾經的罪行，不僅給再犯的起訴增加難度，也對舊案的受害者不公平，等於剝奪了他們控訴的機會。

三名檢察官均認為，現行「開示法」對檢控工作造成了嚴重困難，甚至鼓勵辯護律師通過策略性拖延，增加被告逃脫起訴的可能性。蔣莎樂表示，「開示法」對於檢察官的要求極高，且幾乎沒有任何容錯度。他介紹，法律要求在被捕者首次過堂15日內，檢方必須決定要以何罪名起訴，但在實踐中，如此短的時間內很難建立起完美的法律邏輯框架。而在起訴提出後，檢方還須在90日(輕罪指控)或六個月(重罪指控)內提出完整的證據。然而檢察官也是人，百密難免一疏。蔣莎樂表示，很多撤訴都是因為與案情本身毫無關係的信息瑕疵，比如警方當日的出警紀錄不完整，而導致的。凱茲則抱怨，五年前通過立法時，執法技術還沒有如今這般成熟。而現在，檢方僅是下載和查看海量的警方執法影像紀錄就需要很多時間，因此法律也需要與時俱進。

白艾榮舉例介紹，他曾經手過一個案件，僅僅因為證據中的一張Uber收據存在瑕疵，結果導致整個案件被撤銷。與會的法律援助組織「庇護家庭」(Sancturay for Families)首席律師芮費(Luba Reife)也透露，她的一名客戶在華埠附近的下東城街道上無故遭遇種族主義者襲擊，多處受傷，然而檢方在辦案時因與警方的溝通不暢，執法紀錄提交延遲，結果案件被撤銷，受害者無處伸張正義。

在霍楚的修正提案中，放寬了對非關鍵細節證據的嚴格要求，旨在使檢方節省編輯起訴文件的精力，同時阻塞辯方以與關鍵案情無關的證據細節瑕疵為由、進行技術性拖延的空間，此外還要求法庭在證據合規性不夠完善的情況下，不得輕易撤銷案件。

州眾議會議長希士提(Carl Heastie)對該提案的態度較為曖昧，他表示，正在進行的談判是「積極的」，然而，州長、檢察官和議會各有各的理解角度，各方「仍須對話」。

白艾榮 霍楚 紐約市

上一則

洋基27日開幕戰 MTA推出百年復古列車 中央車站出發
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約客談／限速計畫 應按地區量身訂製

紐約客談／限速計畫 應按地區量身訂製
加強執法 曼哈頓2公車線將增車載攝像頭

加強執法 曼哈頓2公車線將增車載攝像頭
Uber終止收購台灣Foodpanda 還要付2.5億元分手費

Uber終止收購台灣Foodpanda 還要付2.5億元分手費
攔截近千張泰勒絲門票詐財逾63萬 兩嫌被捕

攔截近千張泰勒絲門票詐財逾63萬 兩嫌被捕

熱門新聞

隨著川普政府對移民政策的收緊，華人職介所老闆表示，由於雇主擔心雇用無合法身分的移民會觸犯法律，現金工的需求大幅下降。(記者高雲兒╱攝影)

憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做

2025-03-24 07:41
紐約大都會運輸署(MTA)19日宣布，將停售象徵地鐵文化的MetroCard。(記者劉梓祁╱攝影)

揮別地鐵卡 紐約MTA將停售MetroCard

2025-03-19 19:49
原計畫翻修布碌崙86街2501號，並與市府合作興建遊民所的開發商「Sandhu Builders」，如今正面臨貸款糾紛。房地產融資公司紐約州最高法院提出止贖訴訟，希望法院允許融資方沒收該建築並將其法拍。(記者馬璿／攝影)

布碌崙86街遊民所開發商涉貸款違約 恐遭法拍

2025-03-21 06:49
盡管法拉盛仍擁有皇后區最便宜的統倉公寓，但上漲趨勢仍然很明顯。(記者高雲兒╱攝影)

紐約皇后區統倉公寓租金直漲 住客吃不消

2025-03-22 06:59
為減少行人與行車事故，市府將在布朗士、皇后區、布碌崙(布魯克林)及史泰登島設立新的「區域限速區」，將列管區域車速上限將降至每小時20哩。(記者馬璿╱攝影)

交通局擴大「限速區」 4處社區限速降至20哩

2025-03-21 02:26
根據市警局最新消息，一名51歲女子的遺體23日早晨被發現在托騰堡公園東河水域漂浮，圖為該公園。(本報檔案照)

紐約貝賽公園附近驚見浮屍 確認為法拉盛華女

2025-03-24 14:28

超人氣

更多 >
黃曉明曬15人聚餐照…竟是10個他+5個趙麗穎 網狂猜哪個是真的

黃曉明曬15人聚餐照…竟是10個他+5個趙麗穎 網狂猜哪個是真的
想到國外退休？這5國歡迎美國人

想到國外退休？這5國歡迎美國人
洛縣警局、鑽石吧 春秋季合辦4場警民座談

洛縣警局、鑽石吧 春秋季合辦4場警民座談
秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美

秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美
耐久耐操家用車 平均上路里程數TOP10

耐久耐操家用車 平均上路里程數TOP10