一張Uber收據就能讓犯罪者逍遙法外？ 紐約市五區檢察官籲改革

紐約五區檢察官聯合發聲，籲州議會通過州長霍楚提出的「開示法」修正案。其中，曼哈頓檢察官白艾榮(圖中左一)、皇后區檢察官凱茲(圖中左二)和布碌崙檢察官蔣莎樂(圖中右一)現身說法，向公眾介紹了他們辦案過程中的秘辛，甚至達到「一張Uber收據不合規就能導致整個起訴案件被撤銷」的程度。圖為三名檢察官聚在曼哈頓參加公共活動。(記者許君達／攝影)

為解決公共安全問題，紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)將「開示法」(Discovery Law)的修正案加入正在談判的2026財年州預算案中，旨在推動修法。紐約市 五區檢察官25日聯合發聲，聲援州長的提案並呼籲州議會盡快通過。檢察官指，現行「開示法」對檢控工作設置的要求過於苛刻，導致很多案件起訴失敗、犯罪者逍遙法外，甚至到了「一張Uber收據就能導致整起案件前功盡棄」的程度。

繼霍楚24日在州府奧伯尼會見家庭暴力倖存者和當地檢察官並為自己的「開示法」修正案造勢後，紐約的多家犯罪倖存者服務機構、社區組織和五區的地區檢察官也在曼哈頓聯合發聲，支持「開示法」修正，以便更有效地追究犯罪者的責任。其中曼哈頓地區檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)、布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)和皇后地區檢察官凱茲(Melinda Katz)親自到場現身說法、介紹現行「開示法」給他們造成的障礙，布朗士和史島地區檢察官則發布聲明表達支持。

紐約州現行的「開示法」2019年通過、2020年初生效，該法旨在保護被告的權益，但對檢察官的工作提出了較高的要求，包括必須在逮捕後的規定時間內決定起訴並主動提交完整的證據，以及提交的證據鏈必須嚴格遵守程序要求等，如果檢方未能滿足相關要求，則案件很可能被檢方主動或法庭判決撤銷。數據顯示，在新法生效後，紐約市的總體刑事案件撤訴率從2019年的42%上升至2024年的62%，增幅達48%。

專業人士反映，高撤訴率對累犯的鼓勵作用不可小覷。白艾榮表示，一個嫌犯的案底愈多，檢察官蒐集證據要花的時間就愈長，而在規定時間的束縛下，案件就更可能被撤銷，導致惡性循環。凱茲則指出，撤銷的案件依法將被封存，在未來的起訴中，即使嫌犯自己承認被捕過，檢方也不被允許再提起這些曾經的罪行，不僅給再犯的起訴增加難度，也對舊案的受害者不公平，等於剝奪了他們控訴的機會。

三名檢察官均認為，現行「開示法」對檢控工作造成了嚴重困難，甚至鼓勵辯護律師通過策略性拖延，增加被告逃脫起訴的可能性。蔣莎樂表示，「開示法」對於檢察官的要求極高，且幾乎沒有任何容錯度。他介紹，法律要求在被捕者首次過堂15日內，檢方必須決定要以何罪名起訴，但在實踐中，如此短的時間內很難建立起完美的法律邏輯框架。而在起訴提出後，檢方還須在90日(輕罪指控)或六個月(重罪指控)內提出完整的證據。然而檢察官也是人，百密難免一疏。蔣莎樂表示，很多撤訴都是因為與案情本身毫無關係的信息瑕疵，比如警方當日的出警紀錄不完整，而導致的。凱茲則抱怨，五年前通過立法時，執法技術還沒有如今這般成熟。而現在，檢方僅是下載和查看海量的警方執法影像紀錄就需要很多時間，因此法律也需要與時俱進。

白艾榮舉例介紹，他曾經手過一個案件，僅僅因為證據中的一張Uber收據存在瑕疵，結果導致整個案件被撤銷。與會的法律援助組織「庇護家庭」(Sancturay for Families)首席律師芮費(Luba Reife)也透露，她的一名客戶在華埠附近的下東城街道上無故遭遇種族主義者襲擊，多處受傷，然而檢方在辦案時因與警方的溝通不暢，執法紀錄提交延遲，結果案件被撤銷，受害者無處伸張正義。

在霍楚的修正提案中，放寬了對非關鍵細節證據的嚴格要求，旨在使檢方節省編輯起訴文件的精力，同時阻塞辯方以與關鍵案情無關的證據細節瑕疵為由、進行技術性拖延的空間，此外還要求法庭在證據合規性不夠完善的情況下，不得輕易撤銷案件。

州眾議會議長希士提(Carl Heastie)對該提案的態度較為曖昧，他表示，正在進行的談判是「積極的」，然而，州長、檢察官和議會各有各的理解角度，各方「仍須對話」。