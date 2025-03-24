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少年地鐵衝浪愈演愈烈 紐約去年6人喪生最小11歲

記者馬璿／紐約即時報導
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一名13歲少年日前在布碌崙地鐵衝浪，從列車車廂上摔下，受傷後緊急送醫。(記者馬璿╱攝影)
一名13歲少年日前在布碌崙地鐵衝浪，從列車車廂上摔下，受傷後緊急送醫。(記者馬璿╱攝影)

一名13歲少年近日因在布碌崙(布魯克林)地鐵衝浪(Subway Surfing)，從列車車廂上摔下受到輕傷緊急送醫，日前在皇后區也有少年地鐵衝浪墜落送醫，情況危急；由於受到社群媒體短影音影響，有不少年輕人爭相模仿導致死傷，再度引起當局注意。

地鐵衝浪為人們爬上地鐵車廂，並隨著地鐵高速行駛尋求刺激或拍攝炫技影片。這種行為近年來在社群媒體平台以短影片形式傳播，導致模仿事件愈演愈烈。去年，就有六人因此喪生，小的年僅11歲。

即使市府藉由廣播、傳單等形式宣導，此行為在今年仍層出不窮。最新一起案件便發生在布碌崙的R線地鐵，該13歲的青少年在日前下班尖峰時間，被民眾目擊站在駛入貝瑞吉大道站(Bay Ridge Ave)車廂上，後因失去平衡摔倒在軌道上。該少年頭部受到輕傷並被送往瑪摩利醫院(Maimonides Medical Center)，並被指控威脅他人安全罪(Reckless Endangerment)。

隔日早上則是另一名13歲少年在北向的7號線摔下，頭部與頸部受重傷後被送往艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)，目前狀況危急但穩定。還有另一名從Q20號公車車頂摔下的14歲男孩，則是因手臂骨折在長島猶太醫療中心(Long Island Jewish Medical Center)接受治療。

根據市警察局報告，去年逮捕涉地鐵衝浪嫌犯數量從前年的135人增加到229人。據警方稱，平均年齡約為14歲。最小的僅9歲。面對這些案件，市長亞當斯(Eric Adams)則在社群軟體X上表示，「地鐵衝浪讓年輕人置於危險之中，市府專注於教育工作並使用無人機監控，但我們需要跟更多年輕人溝通」。

經常搭乘地鐵7號線的華人乘客程意表示，之前他曾經在下班時間碰上有青少年地鐵衝浪，不慎摔下車頂受傷並導致列車嚴重延誤的情況。

程意不了解地鐵衝浪究竟哪裡吸引這些年輕人，但他說，當整列地鐵上的數百人都因為一個年輕人不負責任的行為，導致路程受到影響、時間被浪費，「這時候沒有人會覺得他的行為是很酷的，只會覺得活該，並同情這個年輕人的家人。」

地鐵 布碌崙

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