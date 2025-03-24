紐約貝賽公園附近驚見浮屍 確認為法拉盛華女

根據市警局最新消息，一名51歲女子的遺體23日早晨被發現在托騰堡公園東河水域漂浮，圖為該公園。(本報檔案照)

根據市警局最新消息，一名51歲女子的遺體23日早晨被發現在皇后區貝賽附近的東河漂浮，警方在24日確認，死者為住在法拉盛 的華人 女子邵Sharon(Sharon Shao)。

市警局的報告顯示，警方在23日上午11時15分接到911報案後趕到現場，在華人熟悉的托騰堡公園(Fort Totten Park)附近的托騰路(Totten Road)與十字島大道(Cross Island Boulevard)交界處，發現一名女子失去意識且無反應。該名女子後當場被宣告死亡。

警方還在附近發現一輛停放的白色賓士(Mercedes)，當時，車輛周圍拉起警戒線，後座駕駛的側車門上被發現有血跡。該車輛隨後被警方拖走。

警方在24日確認該名女子的身分為邵Sharon，其遺體被發現的地點，距離她位於法拉盛的住處約1.7哩。警方尚未確認此案是否為凶殺案，僅表示調查仍在進行中。警局的發言人也在同日表示，法醫辦公室將於25日最終確定邵Sharon的死因。

不過據PIX11新聞報導，消息人士透露，目前，邵Sharon的死亡尚未被視為「可疑案件。」

據了解，托騰堡公園是美國陸軍預備役第533旅(533rd Brigade)和美國海岸警衛隊輔助隊(U.S. Coast Guard Auxiliary)駐地。部分區域還被紐約市 警局和紐約市消防局用作訓練中心。儘管公園對公眾開放，內部設有翻新後的遊客中心及介紹托騰堡歷史的博物館，但通常會有執法人員全天候監控。

經常來公園的遊客Nick向媒體表示，白色賓士停放的停車場經常發生可疑活動，尤其是在夜間。他指出，儘管公園關閉時間標示為晚上10時，但停車場的大門從未關閉，「這裡有大門，但你經常開車經過時會看到有人聚集、閒晃。天知道他們在做什麼，所以我並不感到特別驚訝。」