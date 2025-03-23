紐約大學遭駭 錄取亞裔生SAT高於其他族裔 家長憤怒

根據駭客公布3張數據圖表，被錄取的亞裔學生平均SAT考試成績為1486分，非洲裔學生則僅有1290分。(圖片取自遭駭的NYU官網)

紐約大學(NYU)官方網站22日遭一名駭客 攻陷，超過300萬名紐大申請者的姓名、考試成績、主修科目等資料遭洩露；根據駭客公布三張數據圖表，被錄取的亞裔 學生平均SAT 考試成績為1486分，非洲裔學生則僅有1290分。對如此偏頗的錄取條件，華人家長表示「十分憤怒」，而紐大在讀華裔學生則直言「習慣了」。

亞裔生SAT成績 比非裔生高出187分

這名駭客在攻陷紐大官網後，於網頁公布三張數據圖表，分別為紐大2024年所錄取學生的平均SAT分數、ACT分數及GPA。數據顯示，亞裔學生的SAT分數與ACT分數均為各族裔中最高；其中，亞裔學生SAT平均分數為1485.86，白人學生為1428.23，西語裔為1344.1，非洲裔為1289.87，亞裔生與非洲裔間差距達187分。

此外，亞裔學生的ACT平均分數為32.94分，高出平均分數最低的非洲裔學生約5分。但從錄取學生的GPA來看，亞裔學生的成績則以3.61位列第二，低於白人學生的3.66。

亞裔學生的ACT平均分數為32.94分，高出平均分數最低的非裔學生約5分；但從錄取學生的GPA來看，亞裔學生的成績則以3.61位列第二，低於白人學生的3.66。(圖片取自遭駭的NYU官網)

本科生質問：亞裔做錯什麼？

一名史岱文森中學(Stuyvesant High School)高三學生的家長焦女士表示，各族裔間錄取數據的差距之大，讓她非常震撼，「我作為家長感到非常憤怒，那是肯定的」。焦女士的兒子在今年下半年就要提交大學申請，紐大是他的目標院校之一，而在他SAT達到1550分的情況下，學校申請顧問仍認為，還不保證一定能進NYU。

一名不願具名的紐大本科在讀生則認為，她並沒有對這些數據感到太震驚，「因為一直是這樣子的」。中國學生間的普遍共識為，SAT要考到1500分才能上紐大；「雖然西語裔和非洲裔能保持認真讀書確實不容易，但亞裔又做錯了什麼呢？」

教團批紐大偏頗 應受調查

教育倡導團體PLACE NYC共同創辦人朱雅婷指出，紐大目前並不強制要求提供標準化考試成績，「我聽說只有三分之一學生提交考試成績，說明只有成績好的學生才會提交，這也讓族裔間的差距更加驚人」；而她認為，在最高法院於2023年推翻「平權措施」(Affirmative Action)招生後，紐大仍有如此偏頗的錄取數據，「他們很可能沒有遵守法律，司法部(DOJ)應該對此展開調查」。