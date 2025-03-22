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紐約長島市華人公寓外 33歲男子遭多刀刺傷

記者劉梓祁╱紐約即時報導
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新興華人社區長島市發生刺案，33歲男子日間全身多處中刀，圖為案發地。(記者劉梓祁╱攝影)
新興華人社區長島市發生刺案，33歲男子日間全身多處中刀，圖為案發地。(記者劉梓祁╱攝影)

皇后區新興華人社區長島市(LIC)21日發生持刀傷人事件，一名33歲的男子在日間遭襲，致全身多處刺傷，而案發地位於一座華人公寓下方，令住戶震驚與擔憂；目前，警方尚未逮捕任何嫌疑人，案件仍在調查中。

根據市警(NYPD)通報，長島市108分局在當日下午約4時30分，接報稱一名男子在44街與23街交界(44 Dr. & 23 St.)處遭人刺傷。警員到場後，發現一名33歲男子身上有多處刀傷。急救人員發現，受害者不僅左手腕被刺一刀、背部被刺兩刀，他的胸部和左腋下也各中一刀。

市警表示，傷者在被送至紐約長老會/康奈爾醫學中心(New York-Presbyterian/Weil Cornell Medical Center)後情況穩定。目前，尚未有任何人被捕，案件仍在調查中。雖案發路口為一家食品超市，但警方仍在調查襲擊是否在店內發生。

同時，本案發生地位於皇后區第二高樓「Skyline Tower」正下方。此公寓不僅由地產商徐家樹(Chris Xu)開發，內部住戶也大多為華人和亞裔。屋主韓女士表示，原以為關心治安的華人逐漸入住長島市後，社區的治安風貌會得到明顯改善，但罪案似乎愈來愈多，許多鄰居也成為受害者。

她認為，長島市周邊設立的大量收容所為誘因之一。根據去年的數據，長島市所在的「11101」郵編地區擁有24個移民收容所，占全市所有收容所11%，為五區內最多。然而，在市府設立逗留期限和移民數量持續減少後，市長亞當斯(Eric Adams)近日宣布52家收容地點將陸續關閉。其中，至少兩家位於長島市。

根據市遊民服務局(DHS)的最新數據，在涵蓋長島市的皇后區第一及第二社區委員會分區內，目前共有33家收容所。當局統計顯示，截至21日，共有8萬4757人仍在收容系統中。據市警數據，108分局轄區本年至今共有51起重攻擊案(Fel. Assault)，較往年同期增加19%。

知情人表示，受害者非亞裔。

長島市 華人 皇后區

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