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亞當斯終於任命他為紐約第一副市長 卻有這個隱憂

記者范航瑜╱紐約即時報導
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亞當斯政府20日宣布，律師馬斯特羅(Randy Mastro)獲市長亞當斯(Eric Adams)任命，將擔任第一副市長。(取自市議會)
亞當斯政府20日宣布，律師馬斯特羅(Randy Mastro)獲市長亞當斯(Eric Adams)任命，將擔任第一副市長。(取自市議會)

亞當斯政府20日宣布，律師馬斯特羅(Randy Mastro)獲市長亞當斯(Eric Adams)任命，將擔任第一副市長，填補了亞當斯競選連任之際的關鍵空缺，但很可能引發與市府與市議會間的對峙。

「馬斯特羅是一位資深且傑出的紐約人，在面對本市乃至全國最嚴峻挑戰時屢創佳績，」亞當斯在聲明中表示。他期待與馬斯特羅「並肩合作」，讓「紐約成為更安全、更可負擔的宜居城市」。馬斯特羅則感謝亞當斯的任命，並表示：「如今正是投身公共服務的時刻，我很榮幸接受這項挑戰。」

第一副市長通常在市府預算談判中發揮重要作用，並主導住房政策，應對可負擔住房短缺問題。馬斯特羅將接替上周離職的第一副市長斯普林格(Maria Torres-Springer)。她與另外三名副市長同時宣布辭職，外界認為此舉與亞當斯政府對川普政府的依賴有關。

亞當斯目前仍在等待法官裁決其貪腐指控是否撤銷。司法部已要求檢方撤回案件，以便亞當斯協助川普推行移民政策。

馬斯特羅曾擔任前市長朱利安尼(Rudy Giuliani)的副市長，在律師行業以代理爭議性客戶著稱。去年9月，亞當斯曾提名馬斯特羅為市府首席法律顧問，但議會明確表態將否決提名。馬斯特羅最終選擇撤回提名。

市議會議員普遍反對馬斯特羅曾代理的保守派客戶，認為與市府政策相悖。他近期曾代表新澤西州提起訴訟，試圖推翻堵車費政策，但最終敗訴。馬斯特羅還曾為反對提高最低工資的快餐業者辯護，並為雪佛龍(Chevron)在厄瓜多雨林汙染案中辯護。市主計長蘭德(Brad Lander)直言馬斯特羅「不適任」。

亞當斯7日已任命卡里翁(Adolfo Carrión Jr.)等四名副市長，分別負責住房、經濟發展與勞動力事務、健康衛生、營運及公共安全，但當時未公布第一副市長人選。

亞當斯 川普 新澤西州

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