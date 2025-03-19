紐約已4例麻疹確診病例 1成人3兒童 州府籲打疫苗

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)證實，今年州內已有四名麻疹確診病例，呼籲社區領袖協助傳播有關麻疹、腮腺炎和德國麻疹疫苗資訊。(路透社)

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)證實，今年州內已有4名麻疹確診病例，呼籲社區領袖協助傳播有關麻疹、腮腺炎和德國麻疹疫苗 資訊。美國疾病防治中心(CDC)建議兒童在12至15個月接種MMR疫苗，但目前紐約州與市的數據顯示，目前僅有81%的2歲兒童接種第一劑，州衛生部門也指出，要達到群體免疫，接種率需達到95%。

霍楚表示，今年紐約州的四起病例，三起發生在紐約市，一起則發生在長島蘇福克郡(Suffolk County)，但案例之間並無關聯。霍楚接著指出，雖然本質上不需要擔憂，但考慮到該州目前的兒童接種率及美加部分地區的麻疹疫情，她希望「儘早敲響警鐘」。

市衛生局發言人葛梅茲(Chantal Gomez)表示，最新的麻疹病例是一名剛從國外旅行回來的成年人，與該個案接觸的人目前應已收到通知。然而，先前三則病例都是年齡未達可接種第一劑疫苗的兒童，此為紐約市今年第一起成人案例。

CDC稱，隨著德州與新墨西哥州疫情持續爆發，今年美國已接獲300多起病例，已超過2024年全年報告的病例數。霍楚則特別點出，由於加拿大安大略省疫情也有擴散趨勢，她擔心時常出入該區的紐約州北部居民也因此受影響。

而「疫苗懷疑論者」衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)近期除了發表公開聲明支持接種麻疹疫苗，也在福斯新聞專欄文章承認，「疫苗不只可以保護兒童免受麻疹侵害，還可以增強社區免疫力」。但他也指出，接種疫苗是個人決定，並補充道，良好的影響是預防大多數慢性和傳染病的最佳方法。

但此言論，以及近期「魚肝油等補充劑可治療麻疹」的建議引起公共衛生專家的擔憂，他們認為目前的重點應該放在廣泛的疫苗接種上。

麻疹感染初期可能無明顯症狀，潛伏期約10至14天。患者通常會出現咳嗽、喉嚨痛、流鼻涕、紅眼、口腔白斑、紅疹及高燒，體溫可達104至105.8華氏。且由於病毒傳播能力極強，患者在皮疹出現前數天即具有傳染性，在某些情況下患者可能會出現嚴重副作用，包含肺炎、腦腫脹或甚至死亡。