參與「獵狐行動」 前僑領安全忠被判20個月監禁、500萬罰款

前僑領安全忠涉「獵狐行動」案判20個月監禁 500萬罰款。(本報檔案照)

紐約東區聯邦法院3月19日判處紐約前僑領安全忠20個月監禁，罪名是充當中國政府非法代理人，參與強迫遣返 一名美國居民的計畫。除了監禁以外，法官松本(Matsumoto)還下令安全忠支付約500萬元，其中130萬元是對受騷擾美國居民以及家人的賠償，此外還有5萬元罰款。同案嫌犯安光陽的量刑日期尚未確定。

安全忠被捕前曾為紐約山東同鄉會會長。他與女兒安光陽被控與中國官員合作、試圖強迫一名住在美國的「獵狐行動 」的目標返回中國。兩人於2022年10月被捕並遭起訴。安全忠在被關押近一年，在繳納了3000萬元保釋金獲釋。

根據法庭文件，安全忠父女去年5月簽署認罪協議，放棄陪審團庭審。安全忠承認犯有一項非法充當外國代理人 罪，安光陽承認一項簽證欺詐罪。此外，本案另有五名被起訴的中國官員在逃。

法院文件稱，安全忠參與「獵狐行動」始於2017年，當時他在未經通知或邀請的情況下，前往一名美國居民的成年兒子家中，試圖尋找這名美國居民。第二年，安全忠又派她女兒，並與兩名中國政府官員一起前往這名成年兒子家中。安全忠隨後多次與這名成年兒子接觸，代表中國政府傳達恐嚇信息。安全忠的騷擾從2017年一直持續到2022年被捕。

法官松本還認為，安全忠參與了其他犯罪行為，具體而言，他實施了銀行詐騙和洗錢計畫，以欺騙美國金融機構，從而使他能繼續使用美國銀行帳戶。作為這個欺詐計畫的一部分，安全忠將數百萬元從中國轉移到美國，並就這些資金的來源和用途欺騙美國金融機構。