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州眾議員寇頓呼籲加強糧食卡安全措施

記者胡聲橋╱紐約即時報導
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州眾議員寇頓呼籲進一步加強糧食卡安全措施。(本報資料圖)
州眾議員寇頓呼籲進一步加強糧食卡安全措施。(本報資料圖)

紐約州臨時和殘障援助辦公室(OTDA)已啟動一項計畫，允許補充營養援助計畫(SNAP，俗稱糧食券)的受助人通過智慧手機，輕鬆凍結和解凍該福利訪問權限，以保護此福利免受黑客攻擊。南布碌崙(布魯克林)州眾議員寇頓(William Colton)17日對這項措施表示歡迎，並呼籲州府制定更多安全措施，保護沒有智慧手機的居民。

此前，南布碌崙發生了許多起糧食券被盜用事件，受害者的糧食券在未經授權下，在紐約市、紐約州或外州遭盜刷，被清空，且受害者大多為長著。雖然聯邦政府之前在盜用、克隆糧食卡或網路釣魚被證實後，會補償被盜用的金額，但自去年12月20日後中斷了對糧食券被盜用者的補償。OTDA開發的新系統允許糧食券受益人在準備支付食雜品時在智慧型手機上解凍帳戶，用完後立即凍結帳戶。

州眾議員寇頓表示，從去年年底以來，不斷有糧食劵被盜用的民眾前往他的辦公室尋求幫助。幾個月來他一直在敦促OTDA推出一個系統，來保護這些依靠福利養活自己和家人的無辜者。現在聽說新計畫出台，寇頓稱他很高興OTDA想出了新辦法，這是良好的開端，「但現在他們需要想出一種方法來保護所有人，而不僅僅是那些擁有智慧手機的人，應該創建一張數據不會被騙子破解的安全卡。」

此外，寇頓還督促由州政府來補償糧食券被盜用者造成的損失，代替聯邦政府發揮這方面的作用。寇頓稱，畢竟被盜用者使用的是由州設計的糧食券，所以州府需要承擔責任，並補償受害者因為非自身過錯而造成的福利損失。

糧食券受益者可通過www.ebtEDGE.com網站，或通過ebtEDGE移動應用程式來凍結和解凍他們的帳戶，民眾可在蘋果應用程式商店(Apple App Store)或在Google Play上下載該應用。

糧食券 布碌崙 眾議員

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