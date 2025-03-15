紐約布碌崙1男子遭刺身亡 嫌犯在逃

布碌崙(布魯克林)14日晚間發生一起致命兇殺案，一名男子在巴克萊中心(Barclays Center)周邊遭不明人士刺傷，送醫後因傷勢過重死亡。(記者馬璿／攝影)

紐約布碌崙 (布魯克林 )14日(周五)晚間發生一起致命兇殺案，一名男子在巴克萊中心(Barclays Center)周邊遭不明人士刺傷，送醫後因傷勢過重死亡。警方仍在尋找作案動機與嫌犯，呼籲知情民眾撥打止罪專線報案。

第78分局警方表示，周五晚間9時許，一名男子在大西洋大道(Atlantic Avenue)交弗萊布許大道(Flatbush Avenue)附近腹部被刺數刀；消息人士表示，該受害男子疑似被一群男子襲擊。

受害者被送往紐約布碌崙長老會醫院(New York Presbyterian-Brooklyn Methodist Hospital)後不久，因傷勢過重被宣布死亡。警方表示，受害者身分尚未確定，也尚未確認嫌犯作案動機與身分，目前尚未逮捕任何人。

根據市警局資料，第78分局今年截至3月9日前未接獲任何謀殺案件報案，此案為本年第一起。

警方呼籲知情人士或任何目擊者撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。