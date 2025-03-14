我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暴風雨襲美估這幾州最嚴重 持續至周末

2小時840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光

霍楚赴白宮爭取堵車費 川普要求紐約放行一條瓦斯管道

記者范航瑜╱紐約即時報導
州長霍楚14日前往白宮，試圖說服總統川普支持堵車費計畫。圖為霍楚近期在州府召開記者會。(取自州長辦公室)
州長霍楚14日前往白宮，試圖說服總統川普支持堵車費計畫。圖為霍楚近期在州府召開記者會。(取自州長辦公室)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)14日前往白宮，試圖說服總統川普(Donald Trump)支持堵車費計畫。然而川普也提出自己的訴求，希望霍楚批准一條被擱置已久的天然氣管道計畫。

這是霍楚三周內第二次與川普在橢圓形辦公室會面。她的發言人表示，霍楚在會談中向川普施壓，討論議題包括關稅、賓州車站(Penn Station)重建計畫，以及要求川普停止阻撓堵車費計畫。

川普則在會談前一天已暗示其關切的重點為「憲法管道」(Constitution Pipeline)，該計畫原定連接賓州天然氣田與紐約斯科哈里郡(Schoharie County)，全長124哩，因未獲紐約州水質許可，於2020年被紐約州府否決，隨後遭聯邦法院駁回，最高法院亦拒絕授理，使計畫胎死腹中。

川普在13日會見媒體時重申「憲法管道」的重要性，並表示將與霍楚討論此議題，「我希望我們不需要動用聯邦政府特權來推動這項計畫，但如果必要，我們會這麼做」。他說，「不過，我認為我們應該不需要走到這一步。」

管道支持者認為，此計畫可提高東北地區天然氣供應、降低消費者成本。然而，反對者警告，這將破壞紐約州環保目標，延緩擺脫化石燃料的進程。

憲法管道原定連接賓州天然氣田與紐約斯科哈里郡，全長124哩，因未獲紐約州水質許可...
憲法管道原定連接賓州天然氣田與紐約斯科哈里郡，全長124哩，因未獲紐約州水質許可被州府在2020年否決。(取自憲法管道公司官網)

管道原始開發商威廉斯公司(Williams Cos)於2020年宣布取消計畫，但14日發表聲明，感謝川普「關注東北地區天然氣供應短缺問題」，並表示若要重啟計畫，需獲得霍楚等東北部州長支持，以避免繁瑣的許可程序、法院訴訟及施工禁令帶來的風險。

霍楚是否會讓步仍不明朗，她的發言人哈維(Jerrel Harvey)在會談後表示，「雖然尚未達成正式協議或決定，但這是一場有建設性的對話，我們期待在未來幾周內繼續討論」。 霍楚近期積極爭取川普支持堵車費，以確保大都會運輸署(MTA)獲得資金，霍楚還希望獲得聯邦政府支持，推動賓州車站整修計畫，該車站由美國國鐵(Amtrak)擁有，任何重大改建均需聯邦同意。

川普 霍楚 天然氣

上一則

紐約客談╱聯邦撥款大刀 下一個砍向你？
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

政府關門危機解除…參院通過6個月支出法案 送川普簽署

政府關門危機解除…參院通過6個月支出法案 送川普簽署
川普促「饒恕」受困烏軍 普亭：若投降 性命無憂

川普促「饒恕」受困烏軍 普亭：若投降 性命無憂
卡尼就任總理：讓加拿大加入美國？太瘋狂了

卡尼就任總理：讓加拿大加入美國？太瘋狂了
憂成為川普加稅下個目標 越南檢討對美商品稅制

憂成為川普加稅下個目標 越南檢討對美商品稅制

熱門新聞

在哥倫比亞大學領導反以挺巴示威活動的巴勒斯坦裔社運人士哈利勒。(美聯社)

領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡

2025-03-09 18:29
遭到司法部起訴的孫雯(右)、胡驍(左)夫婦。（路透）

WSJ：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大

2025-03-08 19:20
示意圖。（取自123RF）

紐約狠母打死7歲女兒 只為「讓性侵妹妹的兒子脫罪」

2025-03-13 17:38
一名違反入境條件的中國籍男子因涉嫌性販運，在緬因州被當地警方逮捕並移交至ICE，目前正在ICE的拘留中心等待遣返。(取自ICE官網)

中國公民在緬因州涉性販運被捕 移交至ICE將遣返

2025-03-10 07:40
身患白血病的林女士(右一)到亞總會求助，希望弟弟早日赴美做骨髓移植手術。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約華女白血病急需骨髓移植 福建弟被問三問題退回簽證申請

2025-03-12 19:54
紐約長島8日發生多起灌木叢火災。（美聯社）

紐約長島發生多起山火 霍楚宣布進入緊急狀態

2025-03-09 22:12

超人氣

更多 >
好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼

好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼
長髮飄飄面容白淨 南加華女竟是慣偷

長髮飄飄面容白淨 南加華女竟是慣偷
典型普亭權謀？美特使等8小時才進克宮 帶要求清單離開

典型普亭權謀？美特使等8小時才進克宮 帶要求清單離開
年齡藏不住？ 章子怡穿性感薄紗 網吐槽像「夜店領班」

年齡藏不住？ 章子怡穿性感薄紗 網吐槽像「夜店領班」
2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光

2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光