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上百示威者占據紐約川普大樓 要求釋放挺巴哥大畢業生

世界新聞網王若馨／即時報導
上百名反以色列示威者13日占據紐約川普大樓，要求釋放前哥大學生及挺巴示威領袖哈利勒。(美聯社)
上百名反以色列示威者13日占據紐約川普大樓，要求釋放前哥大學生及挺巴示威領袖哈利勒。(美聯社)

紐約郵報(New York Post)報導，上百名反以色列示威者13日擠滿曼哈頓第五大道川普大樓的用餐區，要求釋放前哥倫比亞大學學生及挺巴示威領袖哈利勒(Mahmoud Khalil)。

影片來源：YouTube@LiveNow from Fox

上百名親巴勒斯坦組織「猶太和平之聲」(Jewish Voice for Peace)成員，身穿印有「猶太人要求停止武裝以色列」(Jews Say Stop Arming Israel)標語的紅色T恤，在川普大樓的餐廳抗議。

上百名反以色列示威者13日占據紐約川普大樓，要求釋放前哥大學生及挺巴示威領袖哈利...
上百名反以色列示威者13日占據紐約川普大樓，要求釋放前哥大學生及挺巴示威領袖哈利勒。(美聯社)

抗議人士揮舞著標語，要求「對抗納粹，而非學生」(Fight Nazis not students)、「永不禁止穆斯林」(No Muslim Ban Ever)和「猶太人支持巴勒斯坦自由」(Jews for Palestinian Freedom)。

紐約警察局正在試圖拉走多名示威者。

另外，哈利勒已起訴哥大、巴納德學院及眾院教育和勞工委員會(House Committee on Education and the Workforce)，要求哥大不得將學生資料交給國會，以免學生被「人肉搜索」。

上百名反以色列示威者13日占據紐約川普大樓，要求釋放前哥大學生及挺巴示威領袖哈利...
上百名反以色列示威者13日占據紐約川普大樓，要求釋放前哥大學生及挺巴示威領袖哈利勒。(美聯社)
上百名反以色列示威者13日占據紐約川普大樓，要求釋放前哥大學生及挺巴示威領袖哈利...
上百名反以色列示威者13日占據紐約川普大樓，要求釋放前哥大學生及挺巴示威領袖哈利勒。(美聯社)
川普大樓的保全人與示威人士爭執。(美聯社)
川普大樓的保全人與示威人士爭執。(美聯社)

猶太 巴勒斯坦 川普

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