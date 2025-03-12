紐約中東男棒打華男「二級襲擊」定罪 華社認「判太輕」

中東男沙博被裁定三項罪名成立，華社人士在法庭外聲援受害者。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙 201初中(I.S.201)打人案有了裁決結果。主審法官赫奇(John Hecht)3月12日在州高等法院裁定，嫌犯沙博(Hassan Saab)犯有一項二級襲擊罪(2nd degree assault, 重罪)，一項威脅罪(menacing)和兩項危害兒童罪(endangering the welfare of a child，輕罪)，法庭將於5月1日宣布量刑。

經過3月10至12日三天的審理，州高等法院法官赫奇裁定沙博2023年9月30日到雷家滋事，用棒球棍打傷雷廷鐸，犯有二級襲擊罪；沙博到雷家打架，還對雷廷鐸的侄兒Joseph犯有威脅罪；9月28日在201初中校外，沙博對雷廷鐸的兒子Brian及其同學Jack犯有危害兒童罪。

雷家的發言人、華埠 社區人士陳家齡說，他不認為這是一次公正的審判。他對法官裁定對沙博的一級襲擊罪指控不成立感到失望，他更擔心，在5月1日的量刑中，法官雖然會宣布沙博的刑期，但可能會同時宣布緩期數年執行，這意味著沙博或許不需要坐牢。陳家齡說，這太讓人失望了。

布碌崙華裔 中學生家長陳女士說，很明顯，沙博打了兩名初中學生，而現在他僅僅被判兩項危害兒童輕罪，陳女士說這太不合理，她質問，「這給家長和學生傳遞了什麼樣的信號？」陳女士認為這樣的判決結果無法讓人接受。

社區人士臧東慧表示，法官取消了對沙博的襲擊兒童罪指控，他對此強烈不滿。臧東慧說，沙博和外甥在201初中外打一名華裔學生，這名學生抱頭在地上翻滾的錄像大家都看到了，如果這不算襲擊兒童，怎樣才算？

州參議員陳學理的通信主任倪緒輝認為主審法官「太左」，他認為這次裁決再次表明，選正確的人當法官非常重要。市議員莊文怡也派代表謝曉瓊旁聽了當天的庭審。

當天華社有眾多居民趕到布碌崙高等法院旁聽這次庭審，坐滿了整個旁聽席，其中包括黃啟旺、陳繼華、李漢清、李子清等華社代表，一些華裔中學生的家長和十幾名福建老人會的成員。