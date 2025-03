核心幕僚流失 亞當斯任命4新副市長…最關鍵的這位仍空缺

市長亞當斯(Eric Adams)7日宣布任命四名新副市長,並發布錄製視頻。(截自市府視頻)

市長亞當斯 (Eric Adams)7日宣布任命四名新副市長,應對上月多名高層幕僚離職,以及日益激烈的連任競選。然而,最關鍵的第一副市長一職仍未公布接任人選。

亞當斯任命卡里翁(Adolfo Carrión Jr.)為主管住房、經濟發展與勞動力事務的副市長,古斯塔夫(Suzanne Miles-Gustave)負責健康衛生服務,羅斯(Jeffrey Roth)出任營運副市長,多特里(Kaz Daughtry)擔任公共安全副市長。四人均有市府或州府經歷,亞當斯形容他們是「傑出的公共服務者」,擁有「數十年服務紐約市的經驗」。

多特里將於7日晚間正式上任,卡里翁、古斯塔夫與羅斯則將於14日(周五)就職。多特里目前為市警總局(NYPD)營運副局長,卡里翁是市房屋保護和開發局(HPD)局長,古斯塔夫曾任州兒童和家庭服務辦公室(New York State Office of Children and Family Services)代理主任,羅斯則曾任市退伍軍人服務局(Department of Veterans』 Services)副局長。

此次人事調整距四名副市長宣布辭職僅三周。2月17日,第一副市長斯普林格(Maria Torres-Springer)、營運副市長喬西(Meera Joshi)、統籌醫院的副市長伊索姆(Anne Williams-Isom)、以及公共安全副市長帕克(Chauncey Parker)請辭,正值曼哈頓前聯邦首席檢察官指控亞當斯配合川普政府移民政策,以換取撤銷其貪腐調查之際。

亞當斯尚未公布誰將接替斯普林格。作為市府重要支柱,斯普林格主導住房政策,應對全市可負擔住房短缺問題。去年10月,前副市長懷特(Sheena Wright)辭職後,斯普林格升任第一副市長,此前負責住房、經濟發展與勞動力事務,該職務現由卡里翁接手。

此次任命正值亞當斯面臨日益激烈的競選壓力,愈來愈多民主黨 人初選行列。過去一周,前州長葛謨 (Andrew Cuomo)與市議長歐德思(Adrienne Adams)先後宣布參選,爭奪亞當斯倚重的中間派選民。昆尼別克大學(Quinnipiac University)5日發布的民調顯示,在民主黨市長初選支持度上,31%選民支持葛謨、11%支持亞當斯。