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經營15年不敵店租飛漲 法拉盛這家台式烘焙坊將熄燈

記者尤昱程╱紐約即時報導
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林慶甫表示，未來幾年餐飲市場仍將處於高度競爭狀態，即使是大型連鎖品牌也未必能穩定獲利，短期內法拉盛的投資環境並不樂觀。(記者尤昱程╱攝影)
林慶甫表示，未來幾年餐飲市場仍將處於高度競爭狀態，即使是大型連鎖品牌也未必能穩定獲利，短期內法拉盛的投資環境並不樂觀。(記者尤昱程╱攝影)

法拉盛台式烘焙坊Iris Bakery營運15年後，因房租成本大幅上漲，將於本月30日(周日)正式結束營業。公告張貼後，不少老顧客回到店內消費，Iris店長戴Sophia表示，雖然捨不得，但在房租壓力下，這已是無可避免的決定。據悉，房東此次將原本2萬5000元租金，提高到了5萬元。

戴Sophia表示，公告張貼後，許多顧客陸續回來，店內業務比平時更加忙碌。她說，有些客人過去習慣購買固定幾款麵包，這幾天則一次購買數袋，擔心未來無法再吃到熟悉的味道。

她指出，經營烘焙坊相當不易，所有麵包均為當日新鮮製作，過程繁瑣且技術要求高。「店裡師傅每天凌晨2點就要起床準備，這個行業真的很辛苦，也不是一般人能夠輕易勝任的。」她坦言，現在願意學這門手藝的人愈來愈少，獨立烘焙店的經營挑戰比以往更大。

Iris老闆林慶甫表示，房東這次在續約時提出房租調漲方案，從原本的2萬5000元提高至5萬元，漲幅驚人。他指出，法拉盛的商業租金過去15年來已翻倍上漲，近年來更因大量連鎖品牌進駐，店面競爭激烈，使房租價格持續攀升。

林慶甫說，「希望台灣的麵包文化能夠延續下去，像阿波羅、杜老爺、85度C，這些都是...
林慶甫說，「希望台灣的麵包文化能夠延續下去，像阿波羅、杜老爺、85度C，這些都是不錯的台灣品牌，請大家繼續支持。」(記者尤昱程╱攝影)

Iris Bakery日前突在店門張貼即將結業的公告，許多老顧客表示不捨。(記者...
Iris Bakery日前突在店門張貼即將結業的公告，許多老顧客表示不捨。(記者尤昱程╱攝影)

他提到，隨著中國的品牌店大舉進軍美國市場，許多企業帶著大量資本搶占黃金地段，進一步推升房租，對獨立經營者形成極大壓力，「中國的市場內卷嚴重，他們來到美國，以為競爭會比較少，結果發現來的人還是同一批，競爭並沒有減少，反而讓市場更加激烈。」

對於未來是否會在其他地點重啟，戴Sophia說，目前團隊仍在評估可能性，但短期內尚未有具體計畫，「有好的地點當然最好，但現在法拉盛的房租已經很難找到合適的選擇。」林慶甫則表示，多年來感謝員工付出，部分員工可能會轉往其他事業單位，店方也會盡量協助安排。

Iris將營業至30日(周日)，店方呼籲，顧客盡早使用禮品卡或消費完剩餘點數。戴Sophia表示，對於多年來支持Iris的顧客深感感謝，希望未來仍有機會再見。

戴Sophia表示，結業公告張貼一周後，許多顧客才注意到具體關店日期，不少人見到...
戴Sophia表示，結業公告張貼一周後，許多顧客才注意到具體關店日期，不少人見到後才趕來購買麵包，還有人在社群媒體上轉發消息。(記者尤昱程╱攝影)

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