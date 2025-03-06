市議長歐德思宣布參選市長：我不會放棄紐約市

經歷數周以來的揣測之後，市議會主議長歐德思(Adrienne Adams)5日宣布參選市長。(取自市議會)

經歷數周以來的揣測之後，市議會主議長歐德思(Adrienne Adams)5日宣布參選市長，加入民主黨黨內挑戰市長亞當斯 (Eric Adams)的行列。歐德思在聲明中怒批紐約市 現狀，稱自己本無意競選，但實在無法袖手旁觀。

「紐約客無法負擔生活開支，市府一片混亂，川普正在侵蝕我們城市的獨立性。」歐德思在競選聲明中猛烈抨擊現狀。「是時候站出來了。我原本沒打算競選市長，但我不會放棄紐約市。」

歐德思強調，紐約需要「真正為人民服務的領袖，而非只關心個人政治利益的人」，並以自身經歷強調責任感。「我是公僕，是母親，來自皇后區，我要競選市長。不搞戲劇化，不玩花招——只有專業與誠信。」

過去一周，隨著歐德思提交競選委員會文件，並在記者會上表示「利益相關者」敦促她參選，外界對她競選的討論聲浪越來越高。與此同時，前州長葛謨 (Andrew Cuomo)已於3月1日參選。州檢察長詹樂霞(Letitia James)被認為是推動歐德思參選的關鍵人物，以阻止葛謨重返政壇。

歐德思2017年當選市議員，2022年成為首位非洲裔主議長，並領導史上首個女性占多數的議會。若當選市長，她將創下首位女性、首位非洲裔女性及首位市議長出身的市長三項紀錄。

作為亞當斯長期以來的批評者，歐德思上月曾呼籲市長辭職。隨著競爭者增多，亞當斯也正面臨政治生涯的艱難時刻。昆尼別克大學(Quinnipiac University)5日發布的民調顯示，僅有11%選民願在市長初選投給他。

歐德思目前面臨的最大困難是如何在短期內迅速籌措資金。最新財務報告顯示，她的競選帳戶僅有21萬1000元，遠低於其他主要競爭者的300至400萬元。根「Politico」，她最早需至4月中旬才能獲得市匹配資金，若未能迅速募款，或將等到5月30日才能取得資金，屆時距初選僅剩數周。

歷任市議長多曾參選市長，但成功者寥寥。前市議長柯魁英(Christine Quinn)在2013年選戰初期領先，最終卻敗給白思豪(Bill de Blasio)。議長須在50名議員間權衡各方利益，導致政策、房地產與預算決策爭議不斷，使其競選全市性職位面臨挑戰。