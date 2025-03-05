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庇護市長華府作證 亞當斯想維持平衡 挨批「出賣紐約人」

記者范航瑜╱紐約即時報導
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包括紐約市長亞當斯(Eric Adams)在內的四大庇護城市市長5日赴華府，於國會監督問責委員會(Oversight and Accountability Committee)就庇護城市政策作證。(取自市長辦公室)
包括紐約市長亞當斯(Eric Adams)在內的四大庇護城市市長5日赴華府，於國會監督問責委員會(Oversight and Accountability Committee)就庇護城市政策作證。(取自市長辦公室)

包括紐約市亞當斯(Eric Adams)在內的四大庇護城市市長5日赴華府，於國會監督問責委員會(Oversight and Accountability Committee)就庇護城市政策作證。亞當斯在發言中試圖維持平衡，一方面強調移民對紐約市的貢獻，另一方面支持驅逐違反刑法的無證移民。

聽證會的辯論大致沿黨派立場展開。民主黨議員指責共和黨阻撓移民改革與邊境安全法案，而共和黨則批評庇護城市庇護犯罪移民。亞當斯表示，他承諾與聯邦官員合作，打擊暴力幫派及傷害市民的人。

亞當斯肯定了移民對紐約的貢獻，也強調了紐約市的治安狀況，指出自己曾任紐約市警(NYPD)警官，並駁斥庇護城市是「法外之地」的說法。他主張，無證移民應享有上學、就醫與報案的權利。

不過，亞當斯在聯邦移民執法問題上的立場與其他幾位民主黨市長有所不同。他透露，紐約市已指派超過70名警員加入國土安全部旗下的國土安全調查局(HSI)特遣隊，而國土安全部同時監管移民與海關執法局(ICE)。

他的立場在民主黨內部引發爭議。來自加州的民主黨眾議員賈西亞(Robert Garcia)批評亞當斯「出賣紐約人」，並指控他配合川普政府推動「大規模驅逐」行動，甚至要求他辭職，將亞當斯的移民政策立場與他力圖撤銷聯邦貪腐指控聯繫起來。

共和黨議員則對亞當斯表達支持。來自肯塔基州的委員會主席柯默(James Comer)感謝他願意與ICE合作，來自阿拉巴馬州的眾議員帕爾默(Gary Palmer)更為其辯護，稱他「因執行聯邦法律而遭受攻擊」。

聽證會前數周，司法部代理副部長博夫(Emil Bove III)指示曼哈頓聯邦檢察官撤案，理由是此案可能影響亞當斯執行川普移民政策的能力。此舉導致曼哈頓首席檢察官薩松(Danielle Sassoon)等多人辭職。亞當斯在聽證會上回應質疑表示：「沒有利益交換，沒有協議，我只是為紐約市民服務。」

除亞當斯外，波士頓市長吳弭(Michelle Wu)、丹佛市長強斯頓(Mike Johnston)和芝加哥市長強森(Brandon Johnson)也在聽證會上作證。共和黨議員對各市庇護政策提出質疑，這些市長則為政策的合法性與實用性辯護。吳弭發言最後以中文和西語表示：「這是你的家。」

亞當斯表示，他承諾與聯邦官員合作，打擊暴力幫派及傷害市民的人。(取自市長辦公室)
亞當斯表示，他承諾與聯邦官員合作，打擊暴力幫派及傷害市民的人。(取自市長辦公室)

亞當斯 移民 紐約市

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