紐約市本周氣溫回升「藍色預警」持續到周三

紐約市本周天氣有所回暖，白天顯出春意，但晚間氣溫仍較低。當局發布的藍色預警將一直持續至周三。圖為遊客在天氣晴好的時候遊覽布碌崙大橋。(記者許君達╱攝影)

紐約市 及三州地區周末經歷了一次大風降溫的天氣過程。預計本周氣溫將逐步回升，但由於周前期風速仍較大，風寒效應明顯，紐約市仍發布了天氣緊急狀態 藍色預警，預警狀態一直持續至5日(周三)早間。

根據氣象記錄，紐約市周一凌晨的氣溫達到華氏20度上下，而歷史同期的平均溫度則在冰點(華氏32度)上下。與此同時，寒風更是加劇了體感的寒冷程度。紐約市無家可歸者服務局(Department of Homeless Services)因此發布了藍色預警，預警期間，全市所有遊民 所及救助中心等機構向無家可歸者無條件開放，所有有需求的人均可前往尋求溫暖。此外，市府的外展服務團隊也將走上街頭為無家可歸者提供幫助。

根據美國無家可歸者聯盟(Coalition for the Homeless)的定義，「藍色預警」適用於下午4時至早8時之間溫度降至冰點以下的冬夜。

紐約市的「藍色預警」預計將持續至5日早8時。不過，根據天氣預報，從本周一至周二晚間，紐約市的風力變小，氣溫將顯著上升。3日(周一)天氣晴朗，白天最高溫度將回升至華氏32度，晚間最低氣溫為華氏31度，略低於冰點。4日(周二)天氣多雲，最高氣溫升至華氏52度。5日(周三)則將出現大風和降雨天氣，風力將達到每小時19哩，但最高氣溫卻為華氏55度，達到本周最高點。

長期天氣預報顯示，本周後期，紐約市的風力仍較大，從周四至周日，白天最高氣溫均超過華氏50度，但早晚溫差顯著變大，夜間最低氣溫均接近冰點。