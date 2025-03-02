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葛謨自誇「能再次解救紐約」抗議者批他「連環性騷犯」

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葛謨自誇「能再次解救紐約」抗議者批他「連環性騷犯」

記者曹馨元／紐約即時報導
在宣布參選市長後的首次公開亮相上，葛謨強調，自己曾在新冠疫情期間拯救紐約市，如今也有能力再次解救紐約於危機中。(葛謨官方X帳號)
在宣布參選市長後的首次公開亮相上，葛謨強調，自己曾在新冠疫情期間拯救紐約市，如今也有能力再次解救紐約於危機中。(葛謨官方X帳號)

前紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)於3月1日宣布參選紐約市長，稱將大膽行動，扭轉紐約市現今所處的困局；2日他在宣布參選後首次公開亮相，強調自己曾在新冠疫情期間拯救紐約市，如今也有能力再次解救紐約於危機中。

雖然葛謨較晚才宣布參選市長，但其高知名度、及民調中體現的高支持率，使他一參選就成為了一眾參選人中的領跑者。2日，葛謨在位於曼哈頓西區的木匠總會總部發言，強調自己在新冠疫情期間的政績，如今深陷公共安全危機、可負擔房屋稀缺等困境的紐約市，將再次需要他。

「新冠疫情是我們這代人面臨過的最大威脅」，葛謨表示，「在紐約，我們最先遇到危機、情況也最危急，我們孤立無援，但我們團結起來，直面挑戰」；他指出，既然自己能帶領紐約挺過疫情，「那麼我們能度過如今的挑戰嗎？當然可以」。

葛謨在新冠疫情期間擔任紐約州長，曾通過定期召開記者會讓大眾了解疫情最新發展，並發布一系列命令試圖遏制疫情擴散；但他領導的州府也曾被指隱瞞疫情初期養老院死亡數據，並因動用州府資源撰寫疫情回憶錄獲得500萬元稿酬，引發道德爭議。

此外，葛謨政治生涯的爭議點也包括曾被前幕僚等在內的多名女性指控他性騷擾；盡管他否認此指控，並稱有關其性騷擾的報告是出於政治動機，但他還是因這一連串指控被迫在2021年辭去州長一職。

2日在葛謨的公開亮相中，有數十名抗議者在葛謨發言的場地外示威，表示因葛謨性醜聞一事，「絕對不接受」其參選市長。抗議者稱葛謨為「連環性騷犯」，並指性醜聞體現了葛謨對於權利的濫用，「我們將竭盡所能，確保他不再重新掌權」。

對此，葛謨的發言人阿佐帕迪(Rich Azzopardi)回應稱，性騷指控提出的不到四年後，有原告撤回訴訟，且多名檢察官決定不提出刑事指控；「州長從來沒有騷擾過任何人」。

葛謨 疫情 性騷擾

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