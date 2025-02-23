我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／今日左派 忘了金恩四大教誨

警告意味濃 以色列戰機飛越真主黨領袖葬禮上空

紐約皇后區團伙設局交易 連續兩起暴力搶劫

記者尤昱程╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
皇后區三名嫌犯日前犯下兩起暴力搶劫案件，假借交易之名誘騙受害人，再進行搶劫。(市警局提供)
皇后區三名嫌犯日前犯下兩起暴力搶劫案件，假借交易之名誘騙受害人，再進行搶劫。(市警局提供)

皇后區三名團伙日前在法拉盛等地以交易為名，兩次誘騙受害人見面後施暴並搶走財物。警方日前公布三人照片，呼籲公眾協尋。

根據警方報告，第一起案件發生於14日約晚上7時，一名34歲男子與兩名陌生男子在法拉盛巴克萊大道(Barclay Ave.)與凱辛那大道(Kissena Blvd.)交會處碰面，原計畫進行貨幣兌換。然而，對方突然朝受害者眼睛噴射辣椒水，並多次毆打及踢擊其臉部，導致受害者鼻樑骨折及面部撕裂傷。

警方表示，嫌犯隨後搶走受害者的手提包，內含手機及現金，並徒步沿凱辛那大道向南逃逸。救護人員將受害者送往皇后區紐約長老會醫院(New York-Presbyterian Queens Hospital)，傷勢穩定。

第二起案件發生於19日上午11時50分，地點位於新鮮草原(Fresh Meadows)188街與64大道交會處的星巴克，一名39歲男子與三名陌生男子會面，計畫出售勞力士手錶。然而，三名男子突然聯手毆打受害者臉部，並強行搶走手錶的盒子。隨後，嫌犯駕車逃跑。受害者僅受輕傷，無需送醫。

根據警方提供三名嫌犯的描述，第一名男子身材瘦削，膚色較深，案發時穿著黑色長外套、黑色連帽毛衣、黑色長褲，腳穿白色Nike運動鞋，戴海軍藍與灰色手套；第二名男子中等身材，膚色較淺，身穿黑色North Face外套、黑色連帽毛衣、灰色運動褲與白色運動鞋；第三名男子體型較壯，膚色較淺，戴藍色外科口罩，身穿黑色外套、黑色長褲與黑色運動鞋。

民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索。

法拉盛 皇后區 星巴克

上一則

犯罪嚴重 紐約這家麥當勞須出示證件 未成年需父母陪同
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

犯罪嚴重 紐約這家麥當勞須出示證件 未成年需父母陪同

犯罪嚴重 紐約這家麥當勞須出示證件 未成年需父母陪同
紐約堵車費是否停徵 霍楚白宮晤川普深度交流

紐約堵車費是否停徵 霍楚白宮晤川普深度交流
「出賣移民利益」 紐約移民聯盟遊行 喊市長亞當斯下台

「出賣移民利益」 紐約移民聯盟遊行 喊市長亞當斯下台
男子扮電工潛民宅行竊 涉案逾160萬元

男子扮電工潛民宅行竊 涉案逾160萬元

熱門新聞

本周，因強勁冬季風暴影響，紐約或將迎來今季降雪量最大的暴風雪。(記者曹馨元／攝影)

強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉

2025-02-16 20:50
一度露宿於紐約法拉盛街頭的上海大爺劉玉生近日在故鄉辭世。圖為他在法拉盛。(沈珺提供)

來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世

2025-02-17 11:02
川普總統么兒拜倫·川普。(美聯社資料照)

稱拜倫川普為「校園異類」紐約大學共和黨學生會長辭職

2025-02-18 10:52
曼哈頓一家診所16日出現疑似伊波拉病毒病患。圖為2019年在剛果伊波拉治療中心身穿防護衣的醫護人員。(美聯社)

疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌

2025-02-16 15:56
一位紐約法官近日透露，聯邦官員已開始在法庭外逮捕移民。(美聯社)

紐約法官揭露：ICE已開始在法庭外逮捕移民

2025-02-17 07:14
州長霍楚(Kathy Hochul)18日召集高層政要召開會議，考慮是否罷免市長亞當斯(Eric Adams)。(取自州長辦公室)

紐約州長霍楚考慮將亞當斯免職 4名副市長請辭引震盪

2025-02-18 13:17

超人氣

更多 >
網紅可頌吐司上架好市多一包不到9元 老饕曝最美味吃法

網紅可頌吐司上架好市多一包不到9元 老饕曝最美味吃法
3生肖晚年獨立自主 屬虎挑戰自我、他將累積豐厚財富

3生肖晚年獨立自主 屬虎挑戰自我、他將累積豐厚財富
85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初

85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初
收到帳單好意外 兩個小動作為她省下家中電費500元

收到帳單好意外 兩個小動作為她省下家中電費500元
只有魚油還不夠 加上2習慣延緩老化效果更顯著

只有魚油還不夠 加上2習慣延緩老化效果更顯著