紐約皇后區團伙設局交易 連續兩起暴力搶劫

皇后區三名嫌犯日前犯下兩起暴力搶劫案件，假借交易之名誘騙受害人，再進行搶劫。(市警局提供)

皇后區 三名團伙日前在法拉盛 等地以交易為名，兩次誘騙受害人見面後施暴並搶走財物。警方日前公布三人照片，呼籲公眾協尋。

根據警方報告，第一起案件發生於14日約晚上7時，一名34歲男子與兩名陌生男子在法拉盛巴克萊大道(Barclay Ave.)與凱辛那大道(Kissena Blvd.)交會處碰面，原計畫進行貨幣兌換。然而，對方突然朝受害者眼睛噴射辣椒水，並多次毆打及踢擊其臉部，導致受害者鼻樑骨折及面部撕裂傷。

警方表示，嫌犯隨後搶走受害者的手提包，內含手機及現金，並徒步沿凱辛那大道向南逃逸。救護人員將受害者送往皇后區紐約長老會醫院(New York-Presbyterian Queens Hospital)，傷勢穩定。

第二起案件發生於19日上午11時50分，地點位於新鮮草原(Fresh Meadows)188街與64大道交會處的星巴克 ，一名39歲男子與三名陌生男子會面，計畫出售勞力士手錶。然而，三名男子突然聯手毆打受害者臉部，並強行搶走手錶的盒子。隨後，嫌犯駕車逃跑。受害者僅受輕傷，無需送醫。

根據警方提供三名嫌犯的描述，第一名男子身材瘦削，膚色較深，案發時穿著黑色長外套、黑色連帽毛衣、黑色長褲，腳穿白色Nike運動鞋，戴海軍藍與灰色手套；第二名男子中等身材，膚色較淺，身穿黑色North Face外套、黑色連帽毛衣、灰色運動褲與白色運動鞋；第三名男子體型較壯，膚色較淺，戴藍色外科口罩，身穿黑色外套、黑色長褲與黑色運動鞋。

民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索。