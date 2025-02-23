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犯罪嚴重 紐約這家麥當勞須出示證件

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犯罪嚴重 紐約這家麥當勞須出示證件 未成年需父母陪同

世界新聞網王若馨／即時報導
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紐約布碌崙(布魯克林)一家犯罪頻發的麥當勞門市，開始在入口處要求顧客出示身分證件，並禁止未滿20歲的年輕人在沒有家長或有效證件的情況下進入。(擷自Google Maps)
紐約布碌崙(布魯克林)一家犯罪頻發的麥當勞門市，開始在入口處要求顧客出示身分證件，並禁止未滿20歲的年輕人在沒有家長或有效證件的情況下進入。(擷自Google Maps)

紐約郵報(New York Post)22日報導，紐約布碌崙(布魯克林)一家犯罪頻發的麥當勞門市，開始在入口處要求顧客出示身分證件，並禁止未滿20歲的年輕人在沒有家長或有效證件的情況下進入，這導致一票年輕人21日在店門口抗議。

店經理胡珊（Amber Hussain）表示，位於諾斯壯大道（Nostrand Avenue）與佛萊布許大道（Flatbush Avenue）交界處的這家麥當勞上周決定採取這一激進手段，因為一群戴著滑雪面罩的學生在放學後湧入店內，攻擊了一名保安，並砸破了玻璃門。

胡珊說，過去一年她在這裡工作期間，幾乎每天放學後，都會有15到20名青少年湧入店內大肆搗亂，包括向顧客丟冰塊、從Uber外送員手中搶食物，甚至在店內抽大麻

這家位於被稱為「交匯處」（The Junction）地區的麥當勞在當地早已聲名狼藉，過去幾年來，這裡曾發生多起槍擊和持刀攻擊事件。

警方數據顯示，過去三年內，這家麥當勞店內及門口每年都有超過100通911報案電話，2022年達121通，2023年103通，2024年則有111通。

麥當勞 布碌崙 大麻 布魯克林 槍擊

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