亞當斯涉貪撤銷指控？法官還沒批 指派外部律師評估

聯邦法官賀戴爾(Dale Ho)20日指派前副司法部長克萊門特(Paul Clement)擔任外部律師，評估是否應撤銷對亞當斯的刑事指控。圖為亞當斯20日出席活動。(取自市長辦公室)

負責審理亞當斯 (Eric Adams)貪腐案的聯邦法官賀戴爾(Dale Ho)20日裁定，指派前副司法部 長克萊門特(Paul Clement)擔任外部律師，評估是否應撤銷對亞當斯的刑事指控。

克萊門特曾任最高法院辯護律師。他將於3月7日(周五)前提交書面意見，法院可能於次周召開聽證會。

此舉是對司法部上周撤案決定的最新回應。司法部代理副部長博夫(Emil Bove)以「案件過於接近2025年市長選舉」且「妨礙市長專注移民與暴力犯罪 議題」為由，指示紐約聯邦檢察官撤案，引發多名檢察官辭職抗議。

司法部刑事司廉政處(Public Integrity Section，簡稱PIS)資深檢察官、刑事司代理主管與司法部代理副部長已於14日晚間聯合簽署撤案動議，但最終決定仍待法院批准。

亞當斯辦公室與其律師尚未回應置評請求。亞當斯14日於紐約南區聯邦法院出庭。當法官進一步詢問是否理解案件可能重啟時，亞當斯回應：「我沒有犯罪，我並不擔心。」 法官賀戴爾表示不會立即裁決，需更多時間審查相關材料。司法部官員則強調，亞當斯已在宣誓下否認與政府達成任何「其他協議」，撤銷指控是法官的「唯一選擇」。