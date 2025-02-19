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先襲胸再搶劫 曼哈頓華埠街頭現亞裔色狼

記者許君達／紐約即時報導
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一名疑似亞裔或華裔的男子，涉嫌在華埠附近的街道上猥褻並搶劫一女性路人，遭警方通緝。(市警提供)
一名疑似亞裔或華裔的男子，涉嫌在華埠附近的街道上猥褻並搶劫一女性路人，遭警方通緝。(市警提供)

位於曼哈頓華埠社區邊緣的傑斐遜街(Jefferson St)，上周末發生一起猥褻搶劫案，警方已公布嫌犯影像資料，呼籲知情民眾提供線索。根據監控紀錄，嫌犯很可能是一名亞裔或華裔男性。

根據通報，16日夜間11時37分左右，警方接到報案稱，一名21歲的女性受害者在步行至華埠附近傑斐遜街26號門外時，突然遭襲。案發時，嫌犯從後方伺機接近受害女性，用雙手抓她的胸部，然後將她推倒在地，用手觸摸她的私密處。猥褻結束後，嫌犯還搶走受害人的錢包，隨後逃之夭夭。警方介紹，受害人隨後報警，但沒有受傷。

根據警方的描述，嫌犯大約30至40歲，膚色較淺，身高5呎10吋左右，身材均勻、不胖不瘦。案發時，此人身著黑色風衣、風衣上帶有皮毛製的帽子，下半身穿黑色褲子、黑白相間運動鞋，頭戴棒球帽並戴黑色眼鏡。嫌犯作案後沿傑斐遜街向北步行逃離，去向未明。

警方已公布嫌犯的監控影像，並呼籲知情民眾提供線索。民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

華埠 亞裔 曼哈頓

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