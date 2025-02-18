紐約州長霍楚考慮罷免亞當斯 4名副市長辭職引政壇震盪

州長霍楚(Kathy Hochul)18日召集高層政要召開會議，考慮是否罷免市長亞當斯(Eric Adams)。(取自州長辦公室)

州長霍楚 (Kathy Hochul)18日將召集高層政要召開會議，考慮是否罷免 市長亞當斯 (Eric Adams)。自從司法部下令撤銷亞當斯貪腐案後，四名市府高層相繼辭職，引發新一輪紐約市政壇震盪。

霍楚表示，她將在曼哈頓召集會議，以討論「未來的道路」。她指出，第一副市長斯普林格(Maria Torres-Springer)等高層離職，「對亞當斯政府的長遠未來提出了嚴重質疑。」

霍楚在聲明中表示：「作為州長，我深知自身責任及憲法賦予的權力。在紐約州235年歷史中，從未有州長動用此權力罷免民選市長，推翻選民意志是極其嚴肅的決定，不能輕率行事。然而過去兩周市府內部的指控實在令人憂心，不能視而不見。」

根據城市憲章，州長若要罷免市長，須先向市長正式送達指控文件，並提供辯護機會。然而，這一程序缺乏先例及明確指引。霍楚也在聲明中強調，該權力從未對現任市長使用過。

亞當斯17日證實，斯普林格、副市長喬西(Meera Joshi)、副市長伊索姆(Anne Williams-Isom)及副市長帕克(Chauncey Parker)均已辭職。亞當斯表示：「對於他們的離去，我感到失望。但考量當前情勢，我理解他們的決定，並祝願他們未來一切順利。但請大家放心，紐約市仍將如常運轉。」

斯普林格、喬西及伊索姆在備忘錄中表示，她們因「過去幾周發生的特殊事件」而決定離職，但並未說明離任時間。亞當斯則表示，他們與帕克將「暫時留任，以確保順利過渡。」

司法部日前下令曼哈頓聯邦檢察官撤銷亞當斯貪腐指控，以確保他順利配合川普的移民打擊行動，引發了外界對亞當斯政治獨立性及領導能力的質疑。亞當斯上周與川普政府「邊境沙皇」會面，並宣布市府將加強配合聯邦遣返行動，招致眾多民主黨內人士批評。

市議會主議長歐德思(Adrienne Adams)指出：「副市長相繼辭職，顯示市長已失去幕僚及市民的信任。」包括民主黨聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)、維樂貴絲(Nydia Velazquez)及副州長戴加多(Antonio Delgado)在內的多名政要也已發聲，呼籲亞當斯下台。

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