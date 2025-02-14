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亞當斯涉貪撤案風暴 又1曼哈頓聯邦檢察官辭職抗命

亞當斯涉貪撤案風暴 又1曼哈頓聯邦檢察官辭職抗命

記者范航瑜╱紐約即時報導
繼聯邦檢察官薩松(Danielle R. Sassoon)因不滿上級指令辭職後，曼哈頓聯邦檢察官辦公室14日再有一名重量級檢察官離職抗命。(路透)
繼聯邦檢察官薩松(Danielle R. Sassoon)因不滿上級指令辭職後，曼哈頓聯邦檢察官辦公室14日再有一名重量級檢察官離職抗命。(路透)

繼聯邦檢察官薩松(Danielle R. Sassoon)因不滿上級指令辭職後，曼哈頓聯邦檢察官辦公室14日再有一名重量級檢察官離職抗命。據內部人士消息，司法部內部已因對市長亞當斯(Eric Adams)案件態度分歧而陷入僵局。

聯邦助理檢察官斯考滕(Hagan Scotten)14日宣布辭職。斯考滕稱，司法部下令撤銷對亞當斯的賄賂指控，意在換取市長支持川普政府的移民與治安政策。「法律不允許利用檢察權來影響他人，更何況是民選官員，」斯考滕在致司法部代理副部長博夫(Emil Bove)的信中寫道。

由於紐約檢察官辦公室拒絕配合，博夫接手此案，並於7日在華府召集司法部公共廉政部門約20名律師，要求有人簽署撤案動議，並限時一小時決定。據華爾街日報援引知情人士透露，接近截止時，一名檢察官為避免其他同僚被解僱而同意簽署，但截至發稿時，法院還未收到撤案動議。

斯考滕於13日被停職，司法部同時對拒絕提交撤案動議的紐約檢察官展開調查。紐約南區聯邦檢察官薩松率先辭職，引發辭職潮。據信至少五名司法部資深檢察官在得知自己將接手案件後，紛紛選擇離職。

薩松在給司法部長邦迪(Pam Bondi)的信中強調她確信亞當斯貪腐案「證據確鑿」。她還透露亞當斯團隊曾提出一系列交換條件，包括協助川普政府執行移民政策為籌碼，換取撤案。

薩松與斯考滕均為共和黨人。薩松曾為已故大法官史卡里亞(Antonin Scalia)助理，斯考滕則曾為首席大法官羅伯茨(John Roberts)擔任助理，並三度參與伊拉克戰爭，獲頒兩枚銅星勳章。

亞當斯去年9月被時任紐約南區聯邦檢察官威廉斯(Damian Williams)以受賄等五項罪名起訴。現任總統川普勝選後，威廉斯為避免受辱主動辭職，為川普中意的人選克萊頓(Jay Clayton)讓位。川普上任後，任命薩松為紐約南區聯邦檢察官辦公室臨時負責人。

亞當斯數月來頻向共和黨籍總統川普示好，引發「特赦」揣測。14日，亞當斯還與川普的「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)同台，接受了福斯新聞(Fox & Friends)的採訪。亞當斯強調自己會積極配合聯邦政府執行移民政策。

亞當斯數月來頻向共和黨籍總統川普示好，引發「特赦」揣測。(取自市長辦公室)
亞當斯數月來頻向共和黨籍總統川普示好，引發「特赦」揣測。(取自市長辦公室)

亞當斯 司法部 川普

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