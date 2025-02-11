路不平摔傷暈倒 纏訟7年華女獲賠250萬

施女士在曼哈頓華埠街頭行走時，因不慎踩入路面上的一個坑洞而摔倒，並當場暈厥。圖為導致施女士摔倒的坑洞。(黎保利提供)

三名因路面不平等原因而導致跌傷、撞傷的華人在經歷了最多長達七年的訴訟後，均於2024年末獲得高額賠償；11日，三人在曼哈頓下城的黎保利 律師樓分享經歷，提醒華人應多使用法律維權，同時在處理意外人身事故案件時，應留意提前收費的律所，以免權益受損。

2018年7月，時年61歲的施女士在曼哈頓華埠街頭行走時因不慎踩入路面上的一個坑洞而摔倒，並當場暈厥，「我醒來時已經在救護車上了」。施女士表示，在恢復意識的當下，她的手腳根本無法動彈，「手一動就好像有千萬根針扎一樣疼」。送醫後，經檢查得出，施女士因脊柱受傷需要緊急手術；恢復至今，曾任鋼琴教師的施女士都無法像以往那樣彈琴。

因施女士摔倒地點為勿街(Mott St.)90號，依據法律，位於該地點的大樓業主有責任修補路面坑洞，但卻長期忽視。在律師的幫助下，施女士最終獲得賠償250萬元；她表示，若後遺症加重，自己會用這筆錢進行後續治療。

與施女士情況相似，2017年7月，時年63歲的陳女士在晚間下班回家時因路面不平，在皇后學院(Queens College)門口跌倒、撞傷頭部，在送醫後幾乎不記得事發經過。因腦部受傷，在多次住院後，如今71歲的陳女士還不時發生癲癇、頭暈的狀況；此次事故也導致從事美容美甲的她長期無法工作。

律師黎保利(Caesar Napoli)介紹，施女士的案件直到七年後才獲得賠償，其中一個原因是由於她摔倒的皇后學院門口沒有明確的地址號碼牌，因此趕到的救護車將事故地點記為馬路對面的地址；在狀告紐約州 府時，州檢察長辦公室便指責施女士控訴不實。但經過律師的長期努力，最終也為施女士成功爭取賠償250萬元。

另一個案子中，受害者Lisa在乘坐大都會運輸署(MTA)巴士時，巴士撞上前方車輛，Lisa不慎頭部撞到鐵桿，導致輕度創傷性腦損傷。Lisa表示，這一事故導致的頭暈已嚴重影響了她的生活；最終，律師通過Lisa家人對於其事故創傷的證詞，以及大量持續的治療報告，為其從MTA處爭取到265萬元賠償金。

黎保利表示，因此類意外事故案件訴訟時間長，受害者通常無力支付高昂的律師費，而律師界慣常的做法也是通過「勝訴收費(Contingency fee)」合同，待受害者獲得賠償金後再收取律師費用；因此，受害者應格外小心那些提前收費的律師。

而對於總統川普上任後的打擊非法移民 行動，黎保利表示，他理解非法移民因害怕身分問題遭牽扯而不願提出訴訟的心理，但紐約州法明確規定身分狀態與意外人身事故案件無關；無證移民已經是最被占便宜的群體了」，他仍鼓勵無證移民用法律積極為自己維權。