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川普在紐約州好感率創新高 華人支持者談理由

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川普在紐約州好感率創新高 華人支持者談理由

記者曹馨元／紐約即時報導
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川普上任後大規模的遣返有犯罪紀錄的無證客，受到紐約州民的支持。圖為示意圖。(本報檔案照)
川普上任後大規模的遣返有犯罪紀錄的無證客，受到紐約州民的支持。圖為示意圖。(本報檔案照)

據錫耶納學院(Siena College)的最新民調，總統川普在紐約州的支持率達到歷史新高，共有41%的受訪者對他表示好感；其中，有高達79%的受訪者支持川普驅逐有犯罪紀錄的非法移民，而48%的受訪者認為，川普會帶領美國走入「黃金年代」。

民調顯示，川普的最新支持率較其還未上任前的37%有所上升，有超過半數的受訪者認為，川普在確保邊境安全方面做得「非常好」，更有絕大多數民眾支持其驅逐已被定罪的非法移民的舉措。在民主黨大本營、「深藍州」紐約，川普上一次獲得如此之高的支持率還是在他第一任期開始前的一個月，即2016年12月。

出生於中國廣東的宋女士在文革期間，因身分問題遭遇許多不公平對待；在她看來，紐約近幾年盛行的「多元、公平及包容」(DEI)政策就像當初一樣推行結果平等，讓她十分反感，「非常需要撥亂反正」，因而在大選時支持了川普。

宋女士認為，川普上任至今，推出的一系列行政命令等「都努力去執行了當初競選時提出的政綱」，尤其在非法移民方面，川普大張旗鼓的驅逐計畫在多州得到當地政府配合；「非法移民在過去四年裡大量湧入，我都有切身感受到治安的變化」，宋女士也對其執政效力感到滿意。「但是他當初承諾，儘快把通脹降下來的事，還沒有看到很大的成果」，宋女士表示，希望能儘快看到川普在經濟上的政績。

民主黨65D區領袖于金山表示，川普自上任來，在國際事務領域無往不利，「當總統就是要做美國的鼓吹者，讓人民感到樂觀，這一點他做到了」。

在大選之際支持民主黨的陳先生則認為，目前民調中對川普的好感度上升是「剛上任後的蜜月期」，因為驅逐有犯罪紀錄的非法移民在兩黨選民中都不乏支持者，「短期內他大力推行(驅逐)，肯定會讓大家覺得他執政效力高」。但陳先生也指出，川普的驅逐計畫與關稅政策就長期而言，並不利好經濟，「大家回過頭來會算清楚這筆帳」。

川普 非法移民 民調

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