紐約布碌崙華人洗衣店大門被砸 現金全數被盜

布碌崙一家華人乾洗店大門被砸，遭搶現金數百元。(谷歌街景圖)

布碌崙 (布鲁克林)高地(Brooklyn Heights)一家華人 乾洗店近日遭歹徒用水泥塊砸碎玻璃門，盜走數百元現金。警方目前仍在抓捕這名歹徒。

Heights Cleaners and Tailors是一家華人開辦的乾洗店，位於布碌崙高地Joralemon街150號。根據警方拿到的監控錄像，25日凌晨，一名嫌疑人先在這家乾洗店門前走來走去，隨後從店前人行道花壇邊上拾起一塊水泥，扔向乾洗店的玻璃門。錄像顯示，玻璃門碎裂後，嫌疑人閃身躲入乾洗店，過了一會，這名嫌疑人拿著收銀機的現金抽屜出現在錄像裡。

警方稱，報告這起入室搶劫案的時間為凌晨4時24分，現金抽屜內有大約400元。這家華人乾洗店沒有安裝監控錄像，是馬路對面一家商店的員工發現玻璃門被砸碎後通知了老闆，這家商店老闆在調看監控錄像後，確定乾洗店遭侵入的時間是凌晨4時20分。

這家乾洗店的業主孫薇(Wei Sun音譯)說，警方趕到現場後，在店裡取了指紋，盜賊離開時還拿走了現金收據。據孫薇介紹，這家位於Joralemon街的乾洗店是第一次遭入室搶劫，她在Montague街的另一家洗衣店以前曾遭搶劫。孫薇說，發生了這種搶劫案後，她對該地區的治安要開始擔憂了。案發後，孫薇不得不更換大門玻璃，還要買一個新的收銀機現金抽屜，她希望保險 公司能給她相應的賠償。

乾洗店被盜後，周圍居民紛紛對店主表示同情，尤其盜竊事件發生在農曆新年前幾天，鄰居都前去安慰華裔店主，希望店主擺脫沮喪的心情，過一個好年。他們也呼籲鄰居多去光顧這家乾洗店。不少鄰居說，他們經常惠顧這家洗衣店，喜歡這裡的服務和員工。

當地居民抱怨，自從這家乾洗店隔壁開了一家戒毒診所(drug clinic)後，他們經常看到一些形跡可疑的人在這個街區走來走去。