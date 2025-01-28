賀新年拚連任 馬泰訪中華公所

馬泰向朱超然贈送紀念襯衫。(馬泰競選委員會提供)

紐約市議會第一選區議員馬泰(Christopher Marte)日前走訪位於曼哈頓華埠 的紐約中華公所，向華人 社區拜年並為連任競選拉票。

馬泰選在農曆新年前夕走訪中華公所，向社區祝賀新年，並報告了在他過去四年任期內的部分工作內容，包括提出並通過呼籲市府將農曆新年定為法定假日的決議案、積極幫助家庭護理員及華人勞工階層維權，以及爭取撥款用於學校課後輔導項目、學生遊樂設施、社區綠化、安裝監控攝像頭、為YMCA青年中心重新裝修游泳池等。

柏路(Park Row)重開是一項被華埠社區廣泛關注的議題，而爭取柏路重開也一直是馬泰的一項競選主張，不過，市府近日剛剛宣布將永久關閉這段因九一一事件而被臨時封閉的道路。馬泰在中華公所向社區介紹了最新情況，並譴責市長亞當斯(Eric Adams)的決定是違背民意的。