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曼哈頓華埠柏路維持關閉 市長亞當斯：舊問題、向前看

記者劉梓祁╱紐約即時報導
曼哈頓「通達華埠」計畫工作組，研究決定維持華埠柏路關閉。(記者劉梓祁╱攝影)
曼哈頓「通達華埠」計畫工作組，研究決定維持華埠柏路關閉。(記者劉梓祁╱攝影)

由州市府共同出資、價值數千萬的「通達華埠」(Chinatown Connections)計畫，除改造曼哈頓劉國樑(Kimlau)廣場，還包括美化柏路(Park Row)，但其工作組日前宣布該路將保持關閉，引發部分人不滿；市長亞當斯(Eric Adams)23日(周四)表示，該問題已在多屆政府下討論，目前更應專注於推進此「前所未有的投資」。

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由於該計畫在美化柏路的同時，由市交通局(DOT)進行假定重開的交通研究，許多居民呼籲市府藉機重開此路。在九一一恐襲後，其因安全原因被關閉至今。盡管如此，市公共區域長(Chief Public Realm Officer)劉雅婷(Ya-Ting Liu)22日(周三)表示，經過數月的考慮、審議和分析，市府決定保持柏路關閉。

決定公開後，多位長期呼籲市府開放柏路的華埠代表不滿，認為市府「忽視民意」。對此，市長辦公室發言人回應指，「如同過去三屆政府一樣，亞當斯也深刻理解在柏路維護公共安全的重要性，並致力於禁止車輛通行以保障該區域的安全。」

該發言人還表示，亞當斯已「更進一步」，投入5600萬元用於提升該區域的安全性，讓其更適合行人，也更歡迎華埠的遊客和居民。市長辦公室表示，「我們期待與所有利益相關方合作，共同推進這一前所未有的投資。」

根據規畫，市府將投資4430萬元至改造計畫，作為對州府所提供「下州振興計畫」(DRI)的追加撥款。市警(NYPD)反恐部門副主任韋爾塔(Jason S. Huerta)指，重開道路會造成多項安全隱患，如車輛攜帶爆炸裝置衝入。他說，此路具有獨特性，與法院、懲教所和市府辦公室等重要司法機構緊密相連。

州眾議員李榮恩(Grace Lee)和州參議員卡範納(Brian Kavanagh)在聯合聲明中表示，市政府對華埠社區的支持仍然嚴重不足，若執法部門現在認為重新開放柏路非常不安全，那麼市長在2023年就不應該讓華埠相信該路段可以安全地重新開放。兩人批其為「虛假希望」。

他們表示，任何關於柏路的計畫都必須包括充分的社區參與和市府的公開透明，並以社區、居民和小企業的利益為先。

2023年8月，亞當斯在華埠里民會議中指自己因柏路問題被「夾在兩方之間」，因此希望社區達成共識。亞當斯當時說，「我去找了市議員，我告訴他『你們要坐下來把這個問題解決。如果你們決定要開放，我會開放。如果你們決定要關閉，我會關閉。如果你們決定部分開放，那就部分開放。我不想介入你們的爭論。』」

華埠市議員馬泰(Chris Marte)則表示，「將柏路永久關閉，無視了成千上萬華埠居民、小企業主和家庭的聲音。他們在過去十多年裡通過倡議、寫信、收集請願書等方式，要求重新開放。」他說，「我們不會接受這個計畫。」

由紐約中華公所和前法官凌德麗(Doris Ling-Cohan)等人成立的「開放柏路聯盟」，也表示對市府的決定「忍無可忍」。聯盟表示，若總部位於柏路旁的警局面臨威脅並會波及社區，建議「現在就搬走警察總部」。

華埠 亞當斯 投資

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