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紐約走線客躲風頭 律師告誡：即使合法居留「犯兩罪」恐遣返

記者許君達╱紐約即時報導
川普威脅大規模遣返，紐約走線客群體有人緊張有人淡定。律師提示：輕罪可能導致嚴重後果，所有人務必管住手腳。圖為ICE在曼哈頓的辦事處。(記者許君達／攝影)
川普威脅大規模遣返，紐約走線客群體有人緊張有人淡定。律師提示：輕罪可能導致嚴重後果，所有人務必管住手腳。圖為ICE在曼哈頓的辦事處。(記者許君達／攝影)

川普的大規模驅逐言論及計畫，在紐約華人走線客群體中持續發酵，部分敏感的走線者已開始「躲風頭」。移民律師則特別提示，根據國會最新通過的立法，詐騙或盜竊等以往被認為屬輕罪的行為，或將可能給移民帶來嚴重後果。

根據走線客李小三的觀察，法拉盛最近兩日還算平靜，恐慌情緒並未呈現在街道上。他表示，他認識的一些做小工的走線客都在正常上班，甚至一些管理小工的包工頭，他們自己也還沒拿到合法身分。李小三說，對於真正在中國面臨迫害的走線者來說，川普上台與否對他們的影響不大，「回也回不去，還能怎麼辦呢？」

不過，法拉盛居民Joe則介紹，他所認識的幾位尚未拿到工卡的走線者，最近都不敢出去做工了，「躲在家裡避避風頭，過一陣再看」。而即使是拿到了工卡可以合法打工的走線者，也有人選擇暫時不出門，躲避風頭。Joe還透露，在川普上任當日，他的一名同事在法拉盛的一家華人超市外，看到了身穿ICE制服的移民執法官員，雖然他們當時並未抓人，但也足以讓人感到緊張。

已順利拿到工作許可和執照，在東西海岸間駕駛大貨車的走線客李鎧則表示，他在紐約和加州都不太擔心川普的遣返威脅。不過，他日常的行駛路線會經過德州境內、靠近南部邊境的一個檢查站，他表示，雖然自己證件齊全，但在經過此處時還是會緊張，擔心紅州的執法部門會不講道理。

主要從事政治庇護業務的移民律師陳闖創介紹，遵紀守法的走線客目前還不必過於緊張，聯邦執法部門在紐約抓捕和遣返的首要目標，依然是有犯罪紀錄和已收到遞解令的無證移民。

不過他特別提示，最新通過的聯邦立法，將詐騙和偷竊行為列入了優先導致遣返的行列。所有非美國公民者，只要因偷竊行為被捕，就有可能面臨遣返，而且不僅無證移民，連綠卡持有者都有遭遣返的風險。

陳闖創表示，新法的誇張之處在於，對於涉槍、暴力以及販毒等嚴重犯罪，嫌犯需要被定罪後才能進入遣返程序，而偷竊則只要被捕便可遣返。因此，所有在美華人都須管住自己的手腳，不要從事任何犯罪行為。

陳闖創還介紹，ICE執法通常不會在公共場所隨意抓人，有合法居住身分的華人不必隨時攜帶簽證或綠卡。不過，雇員眾多的大型公司面臨ICE突襲的可能性較大。此外，針對無證移民的舉報熱線未來將會是個隱患，因為心懷惡念者即使亂舉報，通常也不會負擔相應的責任，但被他們牽連的無辜者只能自認倒霉。

走線 遣返 移民

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