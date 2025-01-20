亞當斯赴華府參加川普就職 棄紀念金恩日遭黨內抨擊

紐約市長亞當斯20日臨時取消紀念馬丁路德金恩博士的行程，改去華府參加川普就職典禮，引發其民主黨內同僚和市長選舉競爭對手的強烈抨擊。圖為亞當斯與川普政府大規模驅逐政策的主要執行者霍曼(圖左)會晤。(取自市長辦公室)

紐約市府證實，市長亞當斯 (Eric Adams)在「最後時刻」接到總統川普 20日就職典禮的邀請後，連夜趕赴華府 赴約，並爽約了當日在紐約舉辦的馬丁路德金恩日紀念活動。此舉招致紐約民主黨人和市長競選對手等抨擊。

川普的總統就職典禮20日上午在華府國會大廈舉行。市長發言人利維(Fabien Levy)20日稱，亞當斯在當日凌晨收到了川普團隊中東特使威科夫(Steven Witkoff)的邀請，並於20日凌晨3時左右，駕車趕往華府參加典禮。亞當斯當日原本的公開行程是在紐約接連參加兩場慶祝馬丁路德金恩日的紀念活動，而在臨時更改計畫前往華府後，他也取消了這些行程。

不過，根據「紐約時報」，由於就職典禮因天氣原因而改在室內進行，亞當斯僅被安排在了一個分會場觀看典禮直播，並未能進入舉辦典禮的國會大廈大廳。

州長霍楚(Kathy Hochul)與市議長歐德思(Adrienne Adams)及其他眾多紐約民主黨政客，20日均出席了在布碌崙(布魯克林)音樂學院和哈林區修道院大道浸信會教堂(Convent Avenue Baptist Church)舉辦的金恩博士紀念活動，回顧美國民權運動歷史並討論如何在當代延續其精神。由於川普的多項主張被批評者認為與民權運動精神相悖，因此市長亞當斯的選擇也遭到了其黨內同僚的嚴厲抨擊。

同日，州長霍楚在紐約市參加金恩博士紀念活動，雖然避免直接批評亞當斯，但霍楚也委婉地表示她不贊同亞當斯的選擇。(州長辦公室提供)

歐德思在演講中提到，「有些人」本應在這裡一起紀念金恩博士，卻去了華府慶祝「47號重罪犯」。市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)在受訪時表示，川普與金恩博士所代表的精神背道而馳，紐約市長的選擇「令人不安」。將在今年民主黨初選中挑戰亞當斯的州參議員米維(Zellnor Myrie)則發表聲明，表示紐約是移民的堡壘，川普威脅大規模驅逐對很多紐約人來說意味著恐懼和悲傷，並抨擊亞當斯跑去慶祝川普就職是將自己的免罪至於城市的福祉之上。

亞當斯正在面臨聯邦的起訴，川普也在就職前，因34項重罪罪名成立而在紐約被定罪。川普此前曾多次表示，上任後可能會考慮赦免同病相憐的亞當斯。

在此敏感時期，即使是亞當斯的親密政治盟友夏普頓牧師(Al Sharpton)，也質疑他的決定。夏普頓表示，亞當斯此舉並不明智且政治色彩過濃。霍楚則暗示她不贊同亞當斯的選擇，表示她不質疑其他官員做出他們認為正確的決定，但「對我來說，與這座城市的人民一起紀念金恩博士和他的遺產非常重要」。

面對質疑和批評，亞當斯發文稱，就職典禮是美國神聖的傳統，「我們必須拋開黨派政治，做對人民最有利的事情。」