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韓國瑜領跨黨派立委代表團抵紐約 僑胞熱烈歡迎

記者高雲兒／紐約即時報導
韓國瑜抵紐約和僑胞打招呼。(記者高雲兒╱攝影)
韓國瑜抵紐約和僑胞打招呼。(記者高雲兒╱攝影)

台灣立法院長韓國瑜率領跨黨派立委代表團於18日晚抵達紐約，展開為期五天的訪美行程，受到當地僑胞的熱烈歡迎。此次訪美的主要目的是祝賀美國總統當選人川普即將於1月20日舉行的就職典禮，並藉機與美國政界及僑界人士進行交流。

韓國瑜抵紐約和僑胞打招呼。(記者高雲兒╱攝影)
韓國瑜抵紐約和僑胞打招呼。(記者高雲兒╱攝影)

代表團成員包括跨黨派立委柯志恩、王定宇、葛如鈞、李彥秀、陳冠廷、郭昱晴、陳昭姿等人。儘管川普就職典禮因移至國會圓形大廳舉行，參與安排出現變數，但柯志恩表示，代表團仍按原計畫出發，20日當天就職典禮時是否能進入會場，還在等美國方面的回應，

18日晚，韓國瑜一行人在抵達紐約後，僑胞們在機場熱情迎接。現場有大批僑胞高舉台灣國旗及標語，歡迎代表團的到來。韓國瑜在機場向僑胞致意，感謝僑胞的熱烈歡迎。

中華眷村文化傳承協會歡迎韓國瑜。(記者高雲兒╱攝影)
中華眷村文化傳承協會歡迎韓國瑜。(記者高雲兒╱攝影)

中國國民黨美東支部常委孫運悌說：「我們有大約50位僑胞熱情迎接韓國瑜院長及代表團的到來，這是表達我們對韓國瑜的支持，也是對代表團參與川普總統就職相關活動的全力相挺。」

國民黨紐約分部常委李安邦表示：「歡迎韓院長到來。希望國民黨官員與海外僑界多接觸，讓國內知道我們海外黨員始終忠黨愛國，熱愛中華民國，盡心為國奉獻。」他說，雖然台灣變化令海外僑胞難以接受，但大家仍堅守國父孫中山的教誨。

國民黨美東支部僑胞歡迎韓國瑜。(記者高雲兒╱攝影)
國民黨美東支部僑胞歡迎韓國瑜。(記者高雲兒╱攝影)

榮光會和中華眷村文化傳承協會的僑胞到場歡迎韓國瑜。(記者高雲兒╱攝影)
榮光會和中華眷村文化傳承協會的僑胞到場歡迎韓國瑜。(記者高雲兒╱攝影)

此外，榮光會也參與迎接活動，展現僑界的廣泛支持。榮光會會長兼中華眷村文化傳承協會主席叢國柱以及榮光會理事丁楷表示，韓院長此行肩負重任，任務極為重要。他們提到韓院長提出的「四個桌角」理論，強調其中首要任務是保護中華民國，「調整兩岸關係是韓院長的初衷，他對我們僑界十分重視，因此我們要為他加油打氣。」

根據行程安排，代表團將於19日從紐約轉赴華府，參與多項重要活動，包括20日上午的川普就職典禮，以及當天晚間與美國退伍軍團協會的晚宴。21日，韓國瑜將率團拜會美國國會聯邦參眾議員，並於晚間出席由駐美代表處在雙橡園舉辦的僑宴。最後一天，代表團將參訪美國兩大智庫，包括傳統基金會，並與美國華文媒體共進午餐。

韓國瑜抵達紐約。(記者高雲兒╱攝影)
韓國瑜抵達紐約。(記者高雲兒╱攝影)

韓國瑜和僑胞握手。(記者高雲兒╱攝影)
韓國瑜和僑胞握手。(記者高雲兒╱攝影)

韓國瑜抵達紐約。(記者高雲兒╱攝影)
韓國瑜抵達紐約。(記者高雲兒╱攝影)

中國國民黨美東支部等有50位僑胞歡迎韓國瑜帶領的代表團。(記者高雲兒╱攝影)
中國國民黨美東支部等有50位僑胞歡迎韓國瑜帶領的代表團。(記者高雲兒╱攝影)

中國國民黨美東支部等有50位僑胞歡迎韓國瑜帶領的代表團。(記者高雲兒╱攝影)
中國國民黨美東支部等有50位僑胞歡迎韓國瑜帶領的代表團。(記者高雲兒╱攝影)

韓國瑜 川普 國民黨

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