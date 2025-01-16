房客常酗酒鬧事 紐約皇后區大樓管理員上門收租被殺

近日，皇后區秋園丘(Kew Gardens Hills)發生一起命案，一名大樓管理員被發現陳屍於垃圾袋中，遺體藏於床下。圖為案發地點。(谷歌地圖)

近日，皇后區秋園丘(Kew Gardens Hills)發生一起命案，一名大樓管理員被發現陳屍於垃圾袋中，遺體藏於床下。警方16日逮捕了一名與案件相關的租戶，並對其提出多項指控。初步調查顯示，這起悲劇可能源於租戶對管理員催繳逾期房租的不滿，最終釀成殺機。此事在華人群體也引起熱議，表示相關法律應該改進。

紐約警方透露，案發地點位於秋園丘70大道與137街附近的一棟公寓樓。14日下午，警方在接獲報案後前往檢查，並在公寓內發現55歲大樓管理員波蒂略(Jose Rene Portillo)的遺體。根據法醫的初步判定，波蒂略死於頭部鈍器創傷，案件被列為謀殺案。

48歲的嫌疑人納瓦羅(Sandra Coto Navarro)於16日被警方逮捕，並面臨謀殺、篡改證據及非法持有武器等多項罪名指控。目前，警方正在申請搜查令，以調查公寓內是否存在與案件相關的兇器。

據警方和居民透露，案發當日早晨，波蒂略曾前往納瓦羅的公寓催繳多年未繳的租金 ；然而，波蒂略進入公寓後便失去聯繫。其兄弟在數小時後報警，並與物業管理公司一起查看監控錄像，發現波蒂略從未離開大樓。警方抵達後，在納瓦羅的公寓臥室內發現波蒂略的遺體；遺體的上下半身分別被裝入兩個垃圾袋內，但未有肢解痕跡。

進一步調查發現，納瓦羅和其丈夫拖欠房租高達約2萬4000元，且多年未支付。監控顯示，案發當天納瓦羅的丈夫整日不在家，直到警方到達前20分鐘才回到公寓，並主動告知警方受害者遺體的所在地。目前，納瓦羅的丈夫未被提出指控。

波蒂略的家屬對此事深感悲痛，其女兒表示：「我們現在仍處於震驚之中，信息太多，實在難以消化。」波蒂略是該公寓的資深管理員，工作近十年，與住戶關係良好。81歲的居民桑克斯(Rosemarie Sanks)說：「他是個很好的人，總是樂於助人，完全沒有侵略性，這件事太可怕了。」

然而，納瓦羅一家卻被鄰居描述為「麻煩租戶」。據悉，他們經常酗酒鬧事，房門外堆滿未繳房租的通知。一名鄰居透露，波蒂略曾幫助納瓦羅一家租下這間公寓，他們本是朋友，卻最終因欠租糾紛釀成悲劇。

此事件在社區內，尤其是華人群聊中引發廣泛討論。一名華人居民表示：「這是一起令人痛心的悲劇，也再次說明了紐約州 租賃法律的問題。我們需要平衡保護租戶和業主權益，為什麼總要付出血的代價後，才會受到重視？」