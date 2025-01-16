我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國文旅部：近期恢復福建、上海赴台團隊旅遊

房客常酗酒鬧事 紐約大樓管理員上門收租被殺

房客常酗酒鬧事 紐約皇后區大樓管理員上門收租被殺

記者高雲兒╱紐約即時報導
近日，皇后區秋園丘(Kew Gardens Hills)發生一起命案，一名大樓管理員被發現陳屍於垃圾袋中，遺體藏於床下。圖為案發地點。(谷歌地圖)
近日，皇后區秋園丘(Kew Gardens Hills)發生一起命案，一名大樓管理員被發現陳屍於垃圾袋中，遺體藏於床下。圖為案發地點。(谷歌地圖)

近日，皇后區秋園丘(Kew Gardens Hills)發生一起命案，一名大樓管理員被發現陳屍於垃圾袋中，遺體藏於床下。警方16日逮捕了一名與案件相關的租戶，並對其提出多項指控。初步調查顯示，這起悲劇可能源於租戶對管理員催繳逾期房租的不滿，最終釀成殺機。此事在華人群體也引起熱議，表示相關法律應該改進。

紐約警方透露，案發地點位於秋園丘70大道與137街附近的一棟公寓樓。14日下午，警方在接獲報案後前往檢查，並在公寓內發現55歲大樓管理員波蒂略(Jose Rene Portillo)的遺體。根據法醫的初步判定，波蒂略死於頭部鈍器創傷，案件被列為謀殺案。

48歲的嫌疑人納瓦羅(Sandra Coto Navarro)於16日被警方逮捕，並面臨謀殺、篡改證據及非法持有武器等多項罪名指控。目前，警方正在申請搜查令，以調查公寓內是否存在與案件相關的兇器。

據警方和居民透露，案發當日早晨，波蒂略曾前往納瓦羅的公寓催繳多年未繳的租金；然而，波蒂略進入公寓後便失去聯繫。其兄弟在數小時後報警，並與物業管理公司一起查看監控錄像，發現波蒂略從未離開大樓。警方抵達後，在納瓦羅的公寓臥室內發現波蒂略的遺體；遺體的上下半身分別被裝入兩個垃圾袋內，但未有肢解痕跡。

進一步調查發現，納瓦羅和其丈夫拖欠房租高達約2萬4000元，且多年未支付。監控顯示，案發當天納瓦羅的丈夫整日不在家，直到警方到達前20分鐘才回到公寓，並主動告知警方受害者遺體的所在地。目前，納瓦羅的丈夫未被提出指控。

波蒂略的家屬對此事深感悲痛，其女兒表示：「我們現在仍處於震驚之中，信息太多，實在難以消化。」波蒂略是該公寓的資深管理員，工作近十年，與住戶關係良好。81歲的居民桑克斯(Rosemarie Sanks)說：「他是個很好的人，總是樂於助人，完全沒有侵略性，這件事太可怕了。」

然而，納瓦羅一家卻被鄰居描述為「麻煩租戶」。據悉，他們經常酗酒鬧事，房門外堆滿未繳房租的通知。一名鄰居透露，波蒂略曾幫助納瓦羅一家租下這間公寓，他們本是朋友，卻最終因欠租糾紛釀成悲劇。

此事件在社區內，尤其是華人群聊中引發廣泛討論。一名華人居民表示：「這是一起令人痛心的悲劇，也再次說明了紐約州租賃法律的問題。我們需要平衡保護租戶和業主權益，為什麼總要付出血的代價後，才會受到重視？」

租金 紐約州

上一則

紐約市2026財年初步預算1145億元 無證客開支大減

下一則

華男誆稱帳戶被盜詐9.8萬 長島老婦機智報警逮人
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

安置2200無證單身男 紐約又建收容所 社區不滿

安置2200無證單身男 紐約又建收容所 社區不滿
紐約法拉盛頻查公車逃票 有人叫好 有人質疑被針對

紐約法拉盛頻查公車逃票 有人叫好 有人質疑被針對
撥款委員會領袖 孟昭文獲任命

撥款委員會領袖 孟昭文獲任命
溫州狀元同鄉會 換屆典禮暨新年晚宴

溫州狀元同鄉會 換屆典禮暨新年晚宴

熱門新聞

去年7月上路並在今年開始實施罰鍰的紐約市垃圾桶新規，在開罰一周內市清潔局已開出近500張罰單。(記者馬璿╱攝影)

紐約垃圾桶新規一周開出近500張罰單 華人怨規定模糊

2025-01-10 19:28
由於價格暴漲，超市雞蛋貨架前常站著猶豫的顧客。(記者高雲兒╱攝影)

紐約蛋價持續飆升 華人為買便宜傷腦筋

2025-01-11 07:48
大華超市門口貼著招聘廣告。(記者高雲兒╱攝影)

華人超市競爭激烈 99大華進駐紐約法拉盛

2025-01-15 06:45
網約車公司優步近日宣布削減紐約與新澤西之間行程的司機補貼，並將一項新設立的1.5元附加費轉嫁給乘客，引發司機不滿。(美聯社)

Uber削減紐約-新澤西補貼 司機反彈 華人考慮轉行

2025-01-12 07:09
專家呼籲，為緩解住房壓力，長島房主應改善房屋條件，並釋放更多閒置空間進入租賃市場，以增加供應。圖為長島住宅。(記者高雲兒╱攝影)

紐約長島房價高買不起 華裔年輕人處境難

2025-01-10 12:14
小巴司機余先生表示，由於堵車費徵收後入城路段冷清，「跑一趟要快十幾、20分鐘，小巴乘客也受益」。(記者曹馨元╱攝影)

堵車費受益 華人小巴：跑1趟快多了 乘客至少節省20分鐘

2025-01-13 07:35

超人氣

更多 >
四生肖轉運之門敞開 屬龍邂逅真愛、他將遇人生貴人

四生肖轉運之門敞開 屬龍邂逅真愛、他將遇人生貴人
川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」

川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」
全球女性胸部尺寸排行 最「雄偉」的是這國家

全球女性胸部尺寸排行 最「雄偉」的是這國家
退休族遠離佛羅里達 未來10年這5州成熱點

退休族遠離佛羅里達 未來10年這5州成熱點
洛縣野火災民可獲得770元補助金 如何申請？

洛縣野火災民可獲得770元補助金 如何申請？