紐約市2026財年初步預算1145億元 無證客開支大減

由於無證客的人數和安置成本均有所減少，紐約市2026財年初步預算案將不再削減必要的市政開支。圖為被作為紐約無證客接待中心的曼哈頓羅斯福酒店內部。(記者許君達／攝影)

市長亞當斯 (Eric Adams)16日發布2026財年初步預算 案，總額達1145億元，但由於稅收增長以及無證客 數量減少等原因，本年度預算案沒有削減市政機構的預算，過去曾經削減的預算也被恢復。

亞當斯介紹，紐約市2025和2026財年的稅收收入分別比預期水平增加了11億元和20億元，加上從其他項目中節省出的資金，兩年內總計節省了34億元。另外一個重要變化是無證客安置開支的減少。在2024年內，由於邊境政策的改變以及更多的無證新移民開始自食其力，預計2026財年無證客安置相關預算將可減少13億元。根據預算案中給出的數據，市府已將接受安置的無證客數量從高峰時期的6萬9000人下調到5萬人。

財政收入的增加與無證客的減少使亞當斯市府不再削減預算，而公園和圖書館等曾被削減預算的公共服務也得以恢復。市府預算主任吉哈(Jacques Jiha)介紹，公園部門的預算已恢復至無證客危機前的正常水平。

初步預算案在維護公共安全方面的預算總額達1億3700萬元，主要用於更有效地收容安置遊民和患有精神疾病的無家可歸者，還有3200萬元用於升級布碌崙(布魯克林)伍德霍爾醫療中心(Woodhull Medical Center)的精神疾病拘留治療中心，以便更好地安置涉嫌犯罪並被拘留的精神疾患。預算案同時提出「為勞工階層減稅」提案，計畫用6300萬元預算幫助低收入家庭減免稅負。此外，初步預算案還提出了一項總額1700億元的十年資本投資計畫，用於基礎設施改善及住房、交通、教育、警務等方面。

通常，初步預算案均會保留較大的更改空間。亞當斯在公布初步預算案的同時也表示，由於即將上任的川普政府會給聯邦政策帶來較大的不確定性，因而現在還無法確知最終的預算案將會有哪些改變。專業人士介紹，川普政府如果在移民、教育、社會福利等方面減少對紐約的投資，紐約市將被迫投入更多資源以彌補聯邦撤資的虧空。

初步預算案公布後，市議會財政委員會主席紀思庭(Justin Brannan)對其沒有再試圖削減市政機構開支表達了支持，但即將在今年的市長選舉中挑戰亞當斯的市主計長蘭德(Brad Lander)則稱其「乏善可陳」，沒有增加儲備金，也沒有改善投入本就長期不足的項目。