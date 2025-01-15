紐約巴斯海灘華人聚居區火災釀16傷 3人傷勢嚴重

巴斯海灘華人聚居區火災造成16人受傷，三人傷勢嚴重，其中兩人是兒童。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約布碌崙 (布魯克林)巴斯海灘(Bath Beach)華人 聚居區15日清晨一棟七層公寓樓發生二級大火，共有十名居民受傷，三人傷勢嚴重，包括兩名兒童和一名成人，其他七人傷勢較輕，被送往醫院治療，還有六名消防隊員受輕傷。

據了解，這次火災中沒有華人受傷。

消防局稱，15日清晨6時16分，消防局收到火災通報，起火地點是海灣19街65號(65 Bay 19 St.)一棟七層公寓二樓，距離華商聚集的86街商業街不到一個街區。

消防員趕到現場後，一開始想進入公寓滅火，但發現煙霧非常大，而且溫度極高，消防員甚至無法找到起火公寓的門。在迫不得已的情況下，消防隊決定從外部滅火，消防員架起雲梯，敲碎起火公寓窗戶，從外部用水槍滅火。經過近一個小時撲救，控制住了火勢。

共有160名消防員和20名急救人員參加了這次滅火行動。消防員事後得知，火災現場出現濃煙和高溫 的原因是起火公寓的房門一直打開著，而且公寓樓的走廊非常長，導致煙霧和火勢蔓延，也阻礙了人員的撤離和搶救。這也是消防員在救火時最不希望遇到的情況。

消防局沒有說明是什麼導致這場火災，只是說仍在調查起火的原因。

記者在火災現場遇到一對中年夫婦，他們的臉上，尤其是鼻子周圍都被煙燻黑了，兩人神情黯然，似乎還沒有從驚恐中恢復過來。這對夫婦居住在失火公寓二樓，及時逃了出來，沒有受傷。據這對夫婦說，大火是因為公寓內的蠟燭造成的。